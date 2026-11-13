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Slová zvonka: Pri skloňovaní slova hamburger sa zachováva samohláska e
Seriál Slová zvonka pripravuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s JÚĽŠ SAV. Zameraný je na používanie súčasnej slovenčiny.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovo hamburger sa v slovenčine už udomácnilo a stalo sa bežnou súčasťou slovnej zásoby. Napriek tomu sú však niekedy pochybnosti, ako ho skloňovať. Vedecká pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) Romana Krolčíková v novej časti seriálu Slová zvonka vysvetlila, že pri skloňovaní tohto slova sa zachováva samohláska e.
„Slovo hamburger je mužské neživotné podstatné meno. Skloňujeme ho podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla má koncovku mäkké i. Podobne ako iné prevzaté neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na r a l. Napríklad server alebo portál. Dôležité je, že pri skloňovaní sa v slove zachováva samohláska e,“ vysvetľuje Krolčíková.
Zdôraznila, že v jednotnom čísle má v nominatíve pádovú podobu hamburger, v genitíve (z) hamburgera, v datíve (k) hamburgeru, v akuzatíve (dám si) hamburger, v lokáli (o) hamburgeri a v inštrumentáli (s) hamburgerom.
V množnom čísle má v nominatíve tvar hamburgery, v genitíve (z) hamburgerov, v datíve (k) hamburgerom, v akuzatíve (dám si) hamburgery, v lokáli (o) hamburgeroch a v inštrumentáli (s) hamburgermi.
„Preto je napríklad pri tvorbe jedálneho lístka správne použiť slovné spojenie ponuka hamburgerov alebo v skrátenej podobe - domáce burgery,“ uzavrela Krolčíková.
Seriál Slová zvonka pripravuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s JÚĽŠ SAV. Zameraný je na používanie súčasnej slovenčiny. Upozorňuje na cudzie slová, ich písanie, vyslovovanie či skloňovanie.
„Slovo hamburger je mužské neživotné podstatné meno. Skloňujeme ho podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla má koncovku mäkké i. Podobne ako iné prevzaté neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na r a l. Napríklad server alebo portál. Dôležité je, že pri skloňovaní sa v slove zachováva samohláska e,“ vysvetľuje Krolčíková.
Zdôraznila, že v jednotnom čísle má v nominatíve pádovú podobu hamburger, v genitíve (z) hamburgera, v datíve (k) hamburgeru, v akuzatíve (dám si) hamburger, v lokáli (o) hamburgeri a v inštrumentáli (s) hamburgerom.
V množnom čísle má v nominatíve tvar hamburgery, v genitíve (z) hamburgerov, v datíve (k) hamburgerom, v akuzatíve (dám si) hamburgery, v lokáli (o) hamburgeroch a v inštrumentáli (s) hamburgermi.
„Preto je napríklad pri tvorbe jedálneho lístka správne použiť slovné spojenie ponuka hamburgerov alebo v skrátenej podobe - domáce burgery,“ uzavrela Krolčíková.
Seriál Slová zvonka pripravuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s JÚĽŠ SAV. Zameraný je na používanie súčasnej slovenčiny. Upozorňuje na cudzie slová, ich písanie, vyslovovanie či skloňovanie.