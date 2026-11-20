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Slová zvonka: Slovo kapsula má aj nové významy
Seriál Slová zvonka pripravuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s JÚĽŠ SAV.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovo kapsula sa do našej slovnej zásoby dostalo z latinčiny. Pôvodný výraz capsula označoval malú schránku, puzdro alebo škatuľku. Aj v slovenčine sa týmto slovom pomenúva niečo, čo v sebe niečo ukrýva alebo chráni. V posledných rokoch sa však používa aj v nových významoch. Vedecká pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) Romana Krolčíková v novej časti seriálu Slová zvonka zároveň pripomenula, že kapsula sa skloňuje podľa vzoru žena.
„Pod vplyvom angličtiny dnes hovoríme o časovej kapsule, šatníkovej kapsule či kávovej kapsule. V týchto spojeniach už toto slovo neoznačuje len predmet. Vyjadruje aj myšlienku niečoho kompaktného, uzavretého a starostlivo vybraného,“ uviedla Krolčíková.
Zdôraznila, že v slovenčine je kapsula podstatné meno ženského rodu. Skloňuje sa podľa vzoru žena, pretože sa končí na tvrdú slabiku -la, nie na mäkkú -ľa. Nejde teda o vzor ulica.
V jednotnom čísle má v nominatíve tvary kapsula, v genitíve kapsuly, v datíve kapsule, v akuzatíve kapsulu, v lokáli kapsule a v inštrumentáli kapsulou.
V množnom čísle má v nominatíve tvar kapsuly, v genitíve kapsúl, v datíve kapsulám, v akuzatíve kapsuly, v lokáli kapsulách a v inštrumentáli kapsulami.
„Správne tak povieme kávovar na kapsuly, balenie kapsúl alebo zásobník na kapsuly. Budeme si teda pamätať, že kapsula je slovo latinského pôvodu a v slovenčine sa skloňuje podľa vzoru žena. I keď sa jeho význam v súčasnosti rozširuje, jeho skloňovanie zostáva rovnaké,“ uzavrela.
Seriál Slová zvonka pripravuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s JÚĽŠ SAV. Zameraný je na používanie súčasnej slovenčiny. Upozorňuje na cudzie slová, ich písanie, vyslovovanie či skloňovanie.
„Pod vplyvom angličtiny dnes hovoríme o časovej kapsule, šatníkovej kapsule či kávovej kapsule. V týchto spojeniach už toto slovo neoznačuje len predmet. Vyjadruje aj myšlienku niečoho kompaktného, uzavretého a starostlivo vybraného,“ uviedla Krolčíková.
Zdôraznila, že v slovenčine je kapsula podstatné meno ženského rodu. Skloňuje sa podľa vzoru žena, pretože sa končí na tvrdú slabiku -la, nie na mäkkú -ľa. Nejde teda o vzor ulica.
V jednotnom čísle má v nominatíve tvary kapsula, v genitíve kapsuly, v datíve kapsule, v akuzatíve kapsulu, v lokáli kapsule a v inštrumentáli kapsulou.
V množnom čísle má v nominatíve tvar kapsuly, v genitíve kapsúl, v datíve kapsulám, v akuzatíve kapsuly, v lokáli kapsulách a v inštrumentáli kapsulami.
„Správne tak povieme kávovar na kapsuly, balenie kapsúl alebo zásobník na kapsuly. Budeme si teda pamätať, že kapsula je slovo latinského pôvodu a v slovenčine sa skloňuje podľa vzoru žena. I keď sa jeho význam v súčasnosti rozširuje, jeho skloňovanie zostáva rovnaké,“ uzavrela.
Seriál Slová zvonka pripravuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s JÚĽŠ SAV. Zameraný je na používanie súčasnej slovenčiny. Upozorňuje na cudzie slová, ich písanie, vyslovovanie či skloňovanie.