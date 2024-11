Slováci a Česi v Bruseli spomínali na Nežnú revolúciu

Brusel 17. novembra (TASR) - Približne 100 Slovákov a Čechov sa v nedeľu večer stretlo v bruselskom parku Leopold pri Lavičke Václava Havla, aby si spolu s veľvyslankyňou Česka v EÚ Editou Hrdou a veľvyslancom Slovenska v EÚ Jurajom Nociarom pripomenuli 35. výročie Nežnej revolúcie a jej odkaz pre dnešok. Informuje o tom spravodajca TASR.



Lavička Václava Havla bola slávnostne odhalená v októbri 2021 a už tri roky je miestom rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.



Česká veľvyslankyňa v EÚ po odznení štátnych hymien ČR aj SR pripomenula, že Česi a Slováci - rovnako ako vlani - prišli na toto miesto zaspomínať si na udalosti spred 35 rokov, pričom ocenila, že prišli aj s deťmi, ktorým môžu odovzdať odkaz Nežnej revolúcie.



"Pre mňa osobne je to jeden z najdôležitejších štátnych sviatkov," uviedla a zdôvodnila to tým, že išlo o podstatný zlom v živote spoločnosti, ktorá si za 35 rokov dobre uvedomuje, čo tento deň znamená "pre našu históriu, súčasnosť, ale aj budúcnosť".



Zdôraznila tiež, že je dôležité odovzdávať si ďalej odkaz Václava Havla.



"My, čo sme ho poznali a pracovali s ním, sme vedeli, že jeho úvahy boli hlboké a stáli na jasných a jednoduchých princípoch. Možno by bol dnes prekvapený tým, že sa z našej spoločnosti vytratila vzájomná tolerancia a diskusia," uviedla Hrdá.



Nociar vo svojom príhovore označil Nežnú revolúciu za najkľúčovejší moment novodobých dejín Slovákov a Čechov, a pripomenul, že 17. november neprišiel ako "blesk z jasného neba", pretože už v roku 1988 mu predchádzala sviečková demonštrácia a tiež študentský pochod zo 16. novembra v Bratislave.



"Bez novembra by sme ťažko mohli uvažovať, že Česko a Slovensko by boli súčasťou EÚ a súčasťou západného demokratického sveta," povedal.



Aj on spomenul Havla, bez ktorého spôsobu nekonfrontačného uvažovania, konania a organizovania občianskej spoločnosti by revolučné zmeny z roku 1989 boli určite menej "zamatové".



To je podľa neho veľký odkaz pre dnešnú spoločnosť, lebo vidíme, ako sa polarizujú nielen politické sily, ale v podstate celá spoločnosť, a to nielen v našich krajinách, ale v celej Európe i vo svete.



"Buďme radi, že Česi a Slováci sa stretli opäť v Európskej únii, ako sme predtým boli v jednom spoločnom štáte. Musíme však naďalej dávať pozor, aby odkaz 17. novembra nielenže pretrvával, ale aby sme ho naďalej pestovali," povedal na záver Nociar.