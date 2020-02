Slováci a Česi z čínskeho Wu-chanu sú už v Európe

Istres/Praha 2. februára (TASR) - Dvaja Slováci, skupina piatich Čechov a ďalší Európania, ktorí pre šírenie nového koronavírusu požiadali o evakuáciu z Číny, prileteli v nedeľu popoludní z mesta Wu-chan do južného Francúzska. Česi a Slováci budú pokračovať do Bruselu, kde ich vyzdvihne český vládny špeciál Jak-40 a prevezie do Prahy. Na palube bude aj epidemiológ. Informoval o tom český spravodajský portál iDNES.cz.Z letiska v pražskej časti Ruzyně skupinu Čechov transportuje sanitka do Nemocnice na Bulovke, kde sú pripravené izby v karanténe, a po dvoch Slovákov si prídu lekári zo Slovenska.povedal v nedeľu už skôr český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.Francúzsky špeciál vzlietol zo stredočínskeho Wu-chanu, uzavretého epicentra šírenia nového koronavírusu, ráno po 02.00 h SEČ, a skoro popoludní pristál na vojenskom letisku na juhu Francúzska.Agentúra AP napísala, že stroj A380 mal pristáť na vojenskej základni v meste Istres. Podľa predstaviteľov žiadny pasažier lietadla nemal pri odlete z Wu-chanu príznaky koronavírusu. Medzi cestujúcimi boli okrem Čechov a Slovákov tiež Francúzi, Belgičania, Holanďania, Dáni a niekoľko občanov afrických krajín, dodala AP.Po medzipristátí mal stroj pokračovať na vojenské letisko Melsbroek pri Bruseli.Tam Česi a Slováci presadnú na český špeciál Jak-40. Odlet z Bruselu bude medzi 18.00 h až 20.00 h, uviedol pre iDNES.cz hovorca českého ministerstva obrany Jan Pejšek.V lietadle bude epidemiológ, ktorý Čechov a Slovákov na mieste vyšetrí. Posádka bude mať na palube aj ochranné prostriedky a použijú sa v prípade, že tak rozhodne epidemiológ.Český špeciál priletí na Terminál 4 ruzyňského letiska, ktorý má v prevádzke ministerstvo obrany a je vyhradený pre štátne dôležité lety.Českí pacienti ostanú v Nemocnici na Bulovke dva týždne na pozorovanie a ak sa u nich vírusové ochorenie neprejaví, z nemocnice ich prepustia, informoval portál iDNES.cz.