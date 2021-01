Rezort zdravotníctva: Od februára bude PCR test hradený 2x do mesiaca

Bratislava 29. januára (TASR) - Občania Slovenska budú mať od začiatku februára hradený PCR test na prítomnosť nového koronavírusu zo zdravotného poistenia maximálne dvakrát do mesiaca. Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"V prípade potreby vyššej frekvencie testovania v mesiaci bude odporučené testovanie antigénovým testom," informovala.



Pri príchode občana na Slovensko, po registrácii prostredníctvom e-hranice bude odporučené osobe zostať desať dní v karanténe. V prípade, že by takáto osoba chcela na piaty deň PCR test, musí si ho zaplatiť alebo ísť na antigénový test, dodalo MZ SR.