Slováci by mohli cestovať do Česka bez testu aj po očkovaní Sputnikom

Praha 14. júna (TASR) - Do Česka budú môcť bez testov na nový koronavírus či povinnej karantény cestovať aj ľudia, ktorí sa na Slovensku, v Maďarsku či Srbsku nechali zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V alebo čínskou očkovacou látkou Sinopharm. Pre český Deník N to v pondelok potvrdil minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Ešte pred týždňom pritom Vojtěch trval na tom, že Česko sa otvorí len pre osoby zaočkované vakcínami schválenými Európskou agentúrou pre lieky (EMA).



Vláda ČR minulý týždeň oznámila, že sa do Česka sa budú môcť postupne vrátiť turisti. Od pondelka 21. júna môžu po preukázaní sa testom, prípadne dokladom o prekonaní covidu, do Česka pricestovať občania členských krajín Európskej únie a Srbska, s ktorým má ČR uzavretú bilaterálnu dohodu.