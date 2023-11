Slováci budú súťažiť s návrhmi ekologického a bezpečného cestovania

Bratislava 1. novembra (TASR) - Kreatívci budú vo štvrtok (2. 11.) vo vlaku z Bratislavy do Prahy súťažiť s návrhmi ekologického a bezpečného cestovania v súťaži Creative Express. Vo vlaku opačným smerom bude české kolo súťaže. TASR o tom informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



"Súťaž je určená pre juniorských profesionálov z oblasti reklamy a marketingu s primárnym zameraním na kreatívnu tvorbu, ktorej cieľom je podporiť zelenšiu budúcnosť, a myšlienku ekológie pretaviť prostredníctvom kreatívnej kampane do reality," uviedli zo ZSSK. Národný dopravca môže víťazný projekt zrealizovať.



Creative Express Česko Slovensko je lokálnou alternatívou k európskemu projektu s rovnomenným názvom, ktorý organizuje združenie kreatívnych pracovníkov v reklame Art Directors Club Slovensko. Víťaz z každej krajiny automaticky postupuje do celoeurópskeho kola. Hlavným partnerom slovenskej súťaže je ZSSK.