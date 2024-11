Slováci cestujú do Turína na univerzitné hry so stočlennou výpravou

Bratislava 13. novembra (TASR) – Presne o dva mesiace odštartujú 32. Zimné svetové univerzitné hry FISU v Turíne. Hlavné mesto talianskeho regiónu Piemonte je univerziádnou kolískou, v ktorej sa v roku 1959 konala vôbec prvá univerziáda a začiatkom budúceho roku sa v nej zíde vyše 2 000 športovcov z celého sveta. Výpravu Slovenského univerzitného tímu bude tvoriť celkovo 100 členov, z toho 69 športovcov a 31 členov realizačného tímu.



V Turíne a okolitých horských strediskách sa od 13. do 23. januára zapoja do súťaží v desiatich športových disciplínach – zjazdové a klasické lyžovanie, snouboarding, freestyle lyžovanie, ľadový hokej, šortrek, krasokorčuľovanie, biatlon, skialpinizmus a orientačné lyžovanie. Jediným športom, v ktorom Slovensko nebude mať zastúpenie je curling.



Naposledy sa hry FISU v Piemonte konali rok po ZOH Turín 2006, zatiaľ čo tentoraz budú predchádzať hrám v Miláno – Cortina d’Ampezzo 2026. Hlavné športové centrum podujatia bude situované priamo v meste Turín a ďalšími športovými centrami univerziády budú strediská Bardonecchia, Pragelato, Sestriere, Pinerolo a Torre Pellice. "Univerziáda v Turíne a jeho športoviská sú skvele pripravené na najväčší univerzitný sviatok," povedal vedúci výpravy Peter Hamaj, ktorý koncom septembra navštívil väčšinu športovísk. "Verím, že naši športovci nadviažu na doterajšie úspechy, ktoré si na svetových univerzitných hrách vybojovali generácie pred nimi," skonštatoval v tlačovej správe. Koncom októbra odštartovala séria testovacích podujatí na turínskej ľadovej ploche Palavela, ktorá bude rovnako ako počas ZOH 2006 hostiť univerzitných krasokorčuliarov a šortrekárov.



Medaily pre alpské i moderné lyžovanie a snoubording sa rozdajú v Bardonecchii, jednom z najstarších lyžiarskych stredísk v Taliansku založenom v roku 1900. Klasické lyžovanie a biatlon bude situované v stredisku Pragelato, vzdialené približne 85 kilometrov od Turína. Ženský hokejový turnaj vrátane mužského finále, sa odohrá v srdci Turína v hale PalaTazzoli, mužské hokejové skupiny spoznajú postupujúce tímy na zimných štadiónoch v Pinerollo a Tore Pelice.



Od svojho prvého vystúpenia na univerziáde v ére samostatnosti v roku 1993 získali slovenskí športovci dovedna 69 medailí (20-22-27). Medzi najvýraznejšie úspechy patria štyri zlaté medaily v tureckom Ezurume v roku 2011 bežkyne na lyžiach Aleny Procházkovej, štyri zlaté Ivana Bátoryho v juhokórejskom Muju Chonju 1997, či pamätné tri zlaté medaily biatlonistky Martiny Halinárovej, ktoré v roku 1999 zanechali u divákov v Osrblí nezabudnuteľný zážitok. V roku 2015, keď Slovensko hostilo tretiu univerziádu spolu so španielskou Granadou, potešila fanúšikov biatlonistka Paulína Fialková, ktorá na domácich tratiach získala kompletnú medailovú zbierku. Z vlaňajšej zimnej univerziády v americkom Lake Placid sa slovenská výprava vracala so striebrom zásluhou skikrosárky Nikoly Fričovej.



Slovensko vyšle do Turína 100-člennú výpravu v desiatich športoch. Slovenský univerzitný tím bude reprezentovať pätica zjazdových lyžiarov, traja zástupcovia snoubordingu a dvojica freestyle lyžiarov. V bežeckom lyžovaní sa predstaví trio a v biatlone štvorica pretekárov. V krasokorčuľovaní, šortreku, orientačnom lyžovaní a skialpinizme bude mať Slovensko po dvoch zástupcoch. Menný zoznam športovcov bude zverejnený čoskoro.



V Turíne bude Slovensko vkladať medailové nádeje aj do jediného kolektívneho športu na Hrách – ľadového hokeja a to v mužskom i ženskom turnaji. Slovenskí hokejisti získali na univerziádach v ére samostatnosti šesť medailí. Jediný triumf dosiahli v roku 2001 v Zakopanom, na strieborný stupienok vystúpili v rokoch 1999 v Poprade, 2003 v talianskom Tarvisiu a 2019 v ruskom Krasnojarsku a v rokoch 1993 v poľskom Zakopanom a 2009 v čínskom Charbine získali bronz. Práve v Číne sa prvýkrát predstavil slovenský ženský hokejový tím a už o dva roky neskôr v tureckom Erzurume získal bronz. Na predošlej univerziáde v Lake Placid prehrali v zápase o bronz s Češkami a skončili na štvrtom mieste.