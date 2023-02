Slováci cestujú viac ako pred covidom

Počet klientov oproti januáru 2019/ + 130 % (v Českej republike + 15 %)

Počet klientov oproti januáru 2022/ + 250 % (v Českej republike + 144 %)

Priemerná dĺžka trvania zájazdu/ 8 - 12 dní

Typ ubytovania/ 4* hotel s balíkom all inclusive

Priemerná cena leto 2023/ 900 EUR

Priemerná cena leto 2019/ 800 EUR

Bratislava 6. februára (OTS) - Predaj zájazdov First Minute sa začal rozbiehať začiatkom roka, pričom dopyt po zájazdoch výrazne prekročil porovnateľné obdobie pred covidom. V porovnaní s januárom 2019 je dopyt po letnej dovolenke viac ako dvojnásobný a rastie výrazne rýchlejšie ako v susednej Českej republike.hovoríFirst Minute okrem výrazných zliav a atraktívnych bonusov prináša zákazníkom aj široký výber destinácií, hotelov a špecifických typov izieb, ktoré sa vypredávajú so značným predstihom.Záujem o cestovanie sa odráža aj v tom, koľko sú klienti ochotní minúť na dovolenku., čo je približne o 10 % viac ako v roku 2019.vysvetľujeNajžiadanejšou destináciou je v súčasnosti s veľkým náskokomvysvetľujedodávaVýrazne sa zmenilo nákupné správanie klientov. V súčasnosti oveľa viac ako predtým, požadujú istotu a záruku, že s predčasným nákupom nič neriskujú.vysvetľujeRovnaké výhody ponúka svojim klientom aj cestovná kancelária Kartago tours, ktorá vrátane CK Fischer patrí do skupiny DER Touristik SK, ktorá je v počte predaných klientov lídrom na slovenskom trhu v rámci cestovného ruchu.First Minute sa tradične spája s cenovými výhodami, kde klienti môžu ušetriť stovky EUR vďaka atraktívnym zľavám pre deti a dospelých. Najväčšie výhody platia do 15. februára.