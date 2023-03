Slováci húfne nakupujú letné dovolenky

Bratislava 13. marca (OTS) - Dopyt po letných dovolenkách počas akcie First Minute dosahuje rekordné maximá. Počas prvých mesiacov sa už stihlo vypredať takmer 40% z celkového počtu predajných kapacít. V porovnaní s rokom 2019 je záujem o nákup First Minute dovoleniek viac ako dvojnásobný.



„Predaj letných dovoleniek na First Minute sa vyvíja mimoriadne priaznivo. Počas prvých mesiacov od spustenia predaja zájazdov na letnú sezónu 2023, sme už predali takmer 40% z celkového počtu nakontrahovaných kapacít. Oproti roku 2019 sa predaj zájazdov zvýšil o 110%. Podľa aktuálnej štatistiky predaja zájazdov do letných destinácií môžeme usúdiť, že Last Minute ponuka dovoleniek bude veľmi oklieštená s minimálnym počtom dostupných leteniek a úzkym výberom ubytovacích zariadení“, uvádza Alica Šipošová – hovorkyňa KARTAGO tours.



Rovnaký nárast v predaji First Minute zájazdov vníma aj Cestovná kancelária Fischer. „Slováci sa poučili z minuloročnej sezóny, kedy bolo takmer nemožné nájsť dovolenku na Last Minute a leto 2023 začínajú riešiť so značným predstihom. V porovnaní s rokom 2022 narástli predaje našich zájazdov o takmer 160%. Štatisticky najviac nakupujú zájazdy na First Minute rodiny s deťmi, vyhľadávajúce špecifické typy izieb. Rodinné izby sa vypredávajú ako prvé“, uvádza Jan Bezděk – hovorca CK FISCHER.



Turecko si naďalej drží status najžiadanejšej letnej dovolenkovej destinácie, za ním nasleduje Tunisko, Egypt, grécke ostrovy i Mallorka. „Pre letnú sezónu 2023 sme pre našich klientov pripravili atraktívnu, turizmom nie veľmi zasiahnutú destináciu – grécky ostrov Lefkada. Lefkada láka na nádherné panenské pláže s bielym pieskom a tyrkysovým morom pripomínajúcim Karibik. Dovolenkári sa na Lefkadu môžu dostať priamym letom z Bratislavy do Prevezy. Oblasti v okolí mesta Preveza ponúkajú očarujúce miesta na poznávanie a rekreáciu“, dopĺňa Alica Šipošová – hovorkyňa KARTAGO tours.



Dopyt po Balkánskych destináciách v cestovných kanceláriách FISCHER a KARTAGO tours neustále rastie. „Ponuku prímorských destinácií sme osviežili o Albánsko a Čiernu Horu, ktoré ponúkajú aktívnu dovolenku plnú kvalitných služieb, vynikajúceho jedla, temperamentu a relaxu na pláži“, dodáva Jan Bezěk - hovorca CK FISCHER.



V cestovnej kancelárii DER touristik SK, ktorej súčasťou sú KARTAGO tours a FISCHER, si na sezónu 2023 zakúpilo zájazdy už vyše 45 000 klientov.