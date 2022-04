Prieskum: Slováci menej ako Česi pripúšťajú informačnú vojnu Ruska

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slováci sa menej ako Česi stotožňujú s tým, že sme súčasťou informačnej vojny vedenej Ruskou federáciou. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos realizovaného v spolupráci so Stredoeurópskym observatóriom digitálnych médií, v ktorom s výrokom súhlasilo 40 percent slovenských a 52 percent českých respondentov.



"Takmer tretina obyvateľov Slovenskej republiky súhlasí s názorom, že informačná vojna je len zámienkou západných vlád (vrátane tej vlastnej) k obmedzovaniu slobody prejavu. V Českej republike ide o 15 percent populácie," ukázal tiež prieskum.



Štrnásť percent respondentov na Slovensku a 16 percent v Česku si myslí, že našich krajín sa informačná vojna netýka, pretože súčasný konflikt sa obmedzuje len na Ukrajinu a Rusko, a to vrátane dezinformačných kampaní.



Na Slovensku si najčastejšie existenciu informačnej vojny pripúšťajú najmladší respondenti do 29 rokov (50 percent) a vysokoškolsky vzdelaní respondenti (52 percent). Opačne ladený výrok väčšinou podporili opýtaní nad 60 rokov (39 percent), respektíve nad 70 rokov (41 percent), s ukončeným základným vzdelaním alebo strednou školou bez maturity (33 percent) a s čistým príjmom domácnosti do 800 eur (31 percent). Podobné údaje o respondentoch zaznamenali aj v Česku.



Novú právomoc Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) blokovať škodlivý obsah považuje 28 percent z opýtaných Slovákov za neprijateľný krok, ktorý neprimerane zasahuje do slobody prejavu. Naopak, schvaľuje ho 39 percent Slovákov. V Českej republike s blokovaním dezinformačných webov súhlasí 41 percent populácie a nesúhlasí 22 percent.



Na Slovensku s blokovaním dezinformačných webov súhlasia najčastejšie respondenti v Bratislave (43 percent) a na východe krajiny (47 percent), ale aj respondenti s čistým príjmom domácnosti nad 1500 eur (47 percent) a vysokoškolsky vzdelaní respondenti (52 percent). Obdobné dáta zaevidovali aj v Česku.



Respondenti, ktorí uviedli, že Slovensko je súčasťou informačnej vojny, častejšie schvaľujú novú právomoc NBÚ (69 percent).



Prieskum realizovala agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1024 respondentov zo Slovenska a 1031 respondentov z Česka starších ako 18 rokov 31. marca až 6. apríla pomocou online zberu dát. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre slovenskú a českú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta bydliska.