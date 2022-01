Slováci môžu ešte takmer mesiac poslať pohľadnice do vesmíru

Bratislava 10. januára (TASR) - Slováci môžu raketou New Shepard poslať ešte takmer mesiac pohľadnice do vesmíru. Iniciatíva Vesmírna pošta potrvá do 6. februára alebo do naplnenia kapacít. TASR o tom informoval Matej Poliaček zo Space Generation Advisory Council (SGAC).



Od spustenia iniciatívy 6. decembra 2021 sa do nej zaregistrovalo vyše 400 účastníkov. Slovenskí zástupcovia organizácie SGAC doteraz prijali približne 100 pohľadníc. Tie môžu obyvatelia Slovenska naďalej zasielať na Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. "Odtiaľ poputujú nadácii Club for the Future a potom do vesmíru raketou New Shepard spoločnosti Blue Origin," spresnil Poliaček.



Otázka, na ktorú organizátori hľadajú odpoveď, znie: "Prečo Zem potrebuje vesmír?". Nápady sa môžu napísať alebo nakresliť na pohľadnicu, ktorú raketa vynesie do vesmíru. Kapsula s pohľadnicami sa na hranici vesmíru oddelí od rakety a postupne klesne na Zem padákom. Následne pohľadnice vyberú, označia pečiatkou Flown to Space (Letelo do vesmíru) a zašlú späť majiteľovi.



Poslaním americkej nadácie Club for the Future spoločnosti Blue Origin je inšpirovať budúce generácie, aby sa venovali kariére v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky a podieľali sa tak na budúcnosti ľudstva vo vesmíre.



O logistiku Vesmírnej pošty na Slovensku sa starajú členovia organizácie SGAC v spolupráci s priemyselnou zložkou Slovenskej vesmírnej kancelárie, ktorá zastrešuje odoslanie pohľadníc do americkej nadácie.



Slovenská vesmírna kancelária vznikla ako spoločný projekt agentúry SARIO a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo je zodpovedné za medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce, SARIO pokrýva implementačnú časť agendy — najmä rozvoj lokálneho vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev.