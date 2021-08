Slováci môžu vlastniť dva platné cestovné pasy, líšia sa platnosťou

Bratislava 15. augusta (TASR) - Občania Slovenskej republiky môžu vlastniť najviac dva platné cestovné pasy. Prvý sa vydáva s desaťročnou, druhý s päťročnou platnosťou. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



O vydanie cestovného pasu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru alebo na príslušnom zastupiteľskom úrade SR. "Občan musí byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomný," upozornila hovorkyňa. Na oddelenia dokladov je možné sa objednať.



Pri podávaní žiadosti treba preukázať občianstvo v SR. Predložiť treba preto občiansky preukaz, prípadne rodný list či cestovný pas. Alternatívou je tiež osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako šesť mesiacov od jeho vydania.



Rovnako je potrebné predložiť skôr vydaný cestovný pas SR. "Občan SR môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu. Ak ostatné cestovné pasy neodovzdal, je povinný ich odovzdať bezodkladne orgánu, ktorý ich vydal, alebo zastupiteľskému úradu v zahraničí," vysvetlila Bárdyová.



Správny poplatok za vydanie pasu do 30 dní pre osoby nad 16 rokov je 33 eur. Za pas pre deti od šiestich do 16 rokov sa platí 13 eur a pre najmenších do šiestich rokov osem eur.



V prípade, že občan nie je držiteľom žiadneho cestovného pasu a má záujem o dva cestovné pasy, môže o ne požiadať aj súčasne.