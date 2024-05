Slováci na Cypre udržujú kontakt s domovom aj cez obnovený spolok

Bratislava/Nikózia 11. mája (TASR) - Na Cypre žije približne 2500 Slovákov. Kontakt s domovom udržujú aj prostredníctvom obnoveného Spolku priateľstva Cyprus Slovensko. "Našou úlohou je spájať, stretávať sa, trošku si priblížiť kultúru," načrtla tajomníčka organizácie Petra Mokoš Lenártová.



Ako podpredseda pôsobí v spolku bývalý futbalový reprezentant Jozef Kožlej, ktorý žije s menšími prestávkami na Cypre už 24 rokov. Na ostrov ho priviedla práca, hral za tri cyperské kluby. Ako hovorí, futbal je na Cypre trochu "sfanatizovaný", doteraz ho domáci poznajú po mene. Dnes sa venuje podnikaniu. Vyhovuje mu klíma, možnosti práce, ale aj to, že Cyperčania žijú v pokojnejšom tempe ako Slováci.



Zuzana Kiselová Nicolaou pôsobí ako výkonná riaditeľka cyperskej online školy, ktorá vyučuje slovenský jazyk a kultúru. Škola pôvodne vznikla práve pre deti krajanov. Ako mama žijúca v zahraničí si podľa svojich slov uvedomovala, aké ťažké je udržať slovenčinu u detí. Skupinová výučba podľa nej deti motivuje. Zároveň im môže pomôcť prekonať strach z rozprávania, napríklad pri návšteve Slovenska. "Keď príde na slovenčinu, možno všetko rozumejú, ale je pre ne ťažké sa vyjadriť," myslí si. Škola má momentálne vyše 220 študentov z rôznych krajín. Zvyšuje sa aj záujem cudzincov o slovenčinu.



Veľvyslanec SR na Cypre Martin Bezák priblížil, že slovenskú komunitu na Cypre tvoria Slováci, ktorí prišli na ostrov pracovať či podnikať, ale aj rodiny cyperských absolventov škôl v bývalom Československu. Uviedol to tento týždeň pri príležitosti stretnutia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so zástupcami krajanov v Nikózii.