Slováci obsadili na majstrovstvách Európy v kyberbezpečnosti 4. miesto
Autor TASR
Varšava 9. októbra (TASR) - Slovenský tím mladých kyberexpertov obsadil na majstrovstvách Európy v kyberbezpečnosti vo Varšave 4. miesto. Podľa výsledkov ohlásených vo štvrtok prvenstvo získal tím z Talianska, druhí skončili Dáni a tretí Nemci. Na podujatí European Cybersecurity Challenge (ECSC) súťažilo 40 štátov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tímlíderka slovenského tímu Alexandra Húsková označila umiestnenie za mimoriadny úspech. Zdôraznila, že rozhodujúca bola tímová spolupráca a dôraz na komunikáciu. „Som na našich hráčov nesmierne hrdá. Verím, že nadšenie z neuveriteľne úspešného umiestnenia bude povzbudením aj pre hľadanie nových talentov, ktorí sú zatiaľ ukrytí v online svete,“ uviedla pre TASR.
Kapitán slovenského tímu, študent informatiky v Brne Marek Geleta, ocenil vysokú úroveň prípravy i tímovú súhru. „Úspech pripisujem tomu, že sme dobrá partia a rozumieme si. Mali sme stratégiu, nastavené nástroje, rozdelené roly a technické znalosti každého člena zohrali úlohu,“ povedal pre TASR.
Slovenský tím tvorí desať členov (jedno dievča a deväť chlapcov) vo veku od 16 do 22 rokov. Pripravovalo ich Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré patrí pod Národný bezpečnostný úrad. Tím vznikol výberom z dvadsiatich najlepších účastníkov súťaže CyberGame a pripravoval sa na sérii tréningových podujatí doma i v zahraničí. Na európskom finále sa Slovensko zúčastnilo po štvrtýkrát.
Súťaž ECSC tento rok zorganizovala Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) v spolupráci s poľským kyberbezpečnostným inštitútom NASK a ministerstvom digitalizácie. Cieľom je rozvíjať zručnosti mladých ľudí v oblastiach ako sieťová a webová bezpečnosť, kryptografia, či digitálna forenzia.
