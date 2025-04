Slováci oslávili 30. výročie založenia svojej samosprávy v Maďarsku

Budapešť 12. apríla (TASR) - V rámci osláv Dňa Slovákov v Maďarsku si v sobotu predstavitelia tamojšej slovenskej menšiny pripomenuli 30. výročie založenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Jej predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková uviedla, že 12. apríla 1995 sa konalo ustanovujúce zasadnutie prvého Valného zhromaždenia CSSM, ktoré malo vtedy 53 členov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na sobotňajšiu slávnosť podľa nej pozvali všetkých žijúcich bývalých aj terajších členov valného zhromaždenia samosprávy Slovákov.



„Dôležité bolo obdobie, keď sa v roku 2003 otvorila možnosť zakladať a preberať inštitúcie. Vtedy bol vytvorený rámec v štátnom rozpočte na národnostné inštitúcie a vtedy boli založené vlastne všetky naše kultúrne inštitúcie. V roku 2004 sme mohli prevziať aj prvú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu - sarvašskú školu a tento proces bol dokončený o desať rokov neskôr. Vďaka tomu teraz máme už vo svojej prevádzke všetkých päť dvojjazyčných škôl, ktoré pôsobia v Maďarsku a sú slovenskými národnostnými školami,“ pripomenula Hollerová Račková.



Okrem škôl patrí pod pôsobnosť CSSM aj slovenské divadlo Vertigo, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku, Ľudové noviny a obchodná spoločnosť, ale aj Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku.



„Výskumný ústav bol založený ešte pred veľkými spoločenskými zmenami, ale postavenie tejto inštitúcie sa stabilizovalo po tom, ako ju CSSM prevzala do svojej prevádzky. Najnovšími inštitúciami Slovákov v Maďarsku, ktoré boli založené v uplynulých desiatich rokoch, sú Odborné kolégium pre vysokoškolákov slovenského pôvodu, ktorí študujú v Budapešti. Ponúkame im bývanie a odborný a jazykový program, a Kanceláriu právnej a odbornej pomoci, ktorá poskytuje právnu pomoc našim inštitúciám, slovenským spolkom a samosprávam,“ dodala.



Spolu s pedagógmi, ktorí pôsobia na slovenských školách v Maďarsku a so všetkými pracovníkmi úradu CSSM a kultúrnych inštitúcií, je do činnosti CSSM zapojených vyše 300 ľudí.



„V tomto období nás najviac teší skutočnosť, že sa nám podarilo získať do vlastníctva bývalý evanjelický kostol peštianskych Slovákov na Rákociho triede v Budapešti. Pustili sme sa do jeho rekonštrukcie na účely kultúrneho strediska. Najviac nás trápi ubúdanie počtu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa týka vlastne všetkých národností, a ktoré možno súvisí aj s tým, že hlavne tie regióny Maďarska, kde tradične žijú Slováci, sa veľmi výrazne vyprázdňujú,“ zdôraznila Hollerová Račková.



Na školách CSSM podľa nej v posledných rokoch prebieha striedanie generácií - nastupuje nová generácia učiteľov, ktorá je však podstatne menej početná ako predošlá. „Preto čím ďalej tým viac budeme potrebovať pomoc Slovenskej republiky pri zabezpečovaní vyučovania v slovenskom jazyku, a to nielen na školách, ktoré prevádzkuje CSSM, ale aj na školách prevádzkovaných inými prevádzkovateľmi, prípadne aj miestnymi slovenskými samosprávami,“ povedala.



Na slávnostnom podujatí sa zúčastnila predsedníčka Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková a zástupcovia národnostného odboru maďarského Úradu predsedu vlády i ministerstva vnútra, pod ktoré patrí aj národnostné školstvo.







