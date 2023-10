Slováci pozorovali jesennú migráciu vtákov, videli ich vyše 10.000

Bratislava 3. októbra (TASR) - Počas uplynulého víkendu sa uskutočnil 31. ročník Európskych dní vtáctva. Viac ako 10.000 vtákov pozorovalo 138 účastníkov podujatí. Najpočetnejšími bol škorec obyčajný, lyska čierna a kačica divá. Vidieť mohli aj viaceré vzácne druhy, ako napríklad sokola sťahovavého, haju červenú, migrujúce bahniaky a kačice. Uviedla to Zuzana Lackovičová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko, ktoré v rámci európskych dní realizovalo osem podujatí.



Pozorovanie jesennej vtáčej migrácie sa uskutočnilo na Senianskych rybníkoch, Žitavskom luhu, Trnavských rybníkoch, v Cíferi, na Vodnom diele Bešeňová, Čerenec, Ronava a Krpeľany. "Slovensko sa do Európskych dní vtáctva zapája od začiatku ich histórie, to je od roku 1993. Aj keď nie sme birdwatchingovou veľmocou, akými sú napríklad krajiny na západe Európy, aj my prikladáme k medzinárodnej ochrane vtáctva svoje dielo," povedal Ján Gúgh z ornitologickej spoločnosti.



Cieľom je spájať odborníkov a verejnosť pri pozorovaní vtáčej migrácie. Prvkom EuroBirdwatchu je osveta a vzdelávanie. Ornitológovia poukazujú, že vtáky nepoznajú hranice a putujú naprieč krajinami a kontinentmi. Preto je pre ich ochranu dôležitá medzinárodná spolupráca.



Na podujatí EuroBirdwatch23 sa zúčastnilo 34 krajín z Európy a Strednej Ázie. Po zrealizovaní víkendových pozorovaní sa do rýchlej informačnej akcie zapojilo 28 krajín. Spozorovali cez 3,5 milióna migrujúcich vtákov. Zaznamenali škorce obyčajné, rôzne druhy husí, kačíc, bahniakov a spevavcov aj mnohé vzácne druhy. Medzi najpočetnejšie v Európe patrili bernikla bielolíca, holub hrivnák a škorec obyčajný.



K najúspešnejším krajinám v počte podujatí patrili Maďarsko, Holandsko a Belgicko. Najviac účastníkov bolo v Grécku, Maďarsku a Švédsku. Najviac jedincov vtáctva bolo zaznamenaných vo Fínsku, Švédsku a Holandsku.