Slováci s dovolenkami vyčkávajú, zahraniční turisti sú otázni

Bratislava 13. júna (TASR) – Tohtoročná letná sezóna na Slovensku bude odlišná od tej vlaňajšej. Ľudia si rezervácie dovoleniek nechávajú na poslednú chvíľu. Vyčkávajú totiž na to, aké opatrenia budú platiť. Celkový počet prenocovaní zrejme bude o niečo nižší než minulé leto. Otáznik visí nad zahraničnými turistami. Slovensko totiž pre manažment pandémie v druhej vlne získalo v Európe zlé meno. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.



Po prvej vlne bolo počas minuloročného leta podľa Harbuľáka cítiť väčší optimizmus a chuť ľudí cestovať. "Druhá vlna a opatrenia a obmedzenia, ktorým sme čelili od októbra až do mája tohto roka, však mali oveľa horší dosah a zmenili aj správanie spotrebiteľov," podotkol s tým, že ľudia čakajú s rezerváciou dovolenky do poslednej chvíle. Chcú totiž vedieť, aké opatrenia budú v daný moment v konkrétnom regióne platiť.



Napriek tomu, že situácia sa zlepšuje, v porovnaní s minulým letom je väčšie množstvo obmedzení. To podľa Harbuľáka tiež čiastočne znižuje záujem o služby cestovného ruchu. "Napriek tomu veríme, že získame dôveru domácich turistov, no celkový počet prenocovaní zrejme bude o niečo nižší než minulé leto. Dôvodom je zrejme aj trend skracovania dovolenky," skonštatoval.



Veľký otáznik visí nad zahraničnými turistami, predovšetkým z tradičných krajín, ktorými sú susedné Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, ale aj Nemecko. "Zlé meno, ktoré sme v Európe získali počas druhej vlny pre manažment pandémie, ale aj nízka miera očkovania, sa odrazia aj na zníženom záujme turistov o dovolenku na Slovensku," poznamenal prezident ZCR.



Hotely sú podľa jeho slov na sezónu pripravené a sú nachystané poskytnúť všetky služby za podmienok, ktoré stanovujú opatrenia a vyhlášky. Priblížil, že rezervácie postupne narastajú, dovolenkári však doslova prichádzajú podľa toho, ako sa vyhlasuje či aktualizuje COVID mapa na Slovensku. Predpokladá sa ďalšie zlepšovanie situácie, preto odporúča včasné plánovanie dovoleniek.



Najviac podľa Harbuľáka lákajú hostí hotely a rezorty s tzv. full servis službami. "To znamená, že okrem ubytovania, plnej penzie ponúkajú bazény, atrakcie, wellness, masáže, ale aj služby pre najmenších, to znamená animačné služby a podobne," spresnil. V dôsledku pandémie zároveň rastie aj dopyt po ubytovaní v menších zariadeniach, akými sú chaty, ale výraznejšie rastie aj záujem domácich turistov o karavany. "Tu môžeme sledovať pravdepodobne najvyšší nárast od minulého roka," dodal.



Zdôraznil, že celková situácia by sa mala na Slovensku i v susedných krajinách zlepšovať. Nepredpokladá preto sprísňovanie podmienok. "Zároveň očakávame doplnenia a zmeny v COVID automate, ktoré boli ohlásené. Tie by však mali priniesť viac benefitov pre turistov, ktorí sú zaočkovaní, prekonali ochorenie alebo disponujú negatívnym testom. Práve testovacia stratégia a dostupnosť testovania je zatiaľ jedinou nezodpovedanou otázkou," podotkol Harbuľák.



Poukázal tiež na to, že niektoré služby budú dostupné len s podmienkou negatívneho testu, čo bude znamenať zvýšený dopyt po testovaní. "Dnes však nevieme zodpovedať na otázky turistom, kde sa budú môcť dať od 1. júla testovať a koľko za to zaplatia," dodal. Ak nebudú kapacity dostatočné a dostupné pre turistov, môže to podľa prezidenta ZCR spôsobiť výrazný pokles záujmu o dovolenky.