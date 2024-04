PRIESKUM: Väčšina Slovákov si je vedomá výhod členstva v EÚ

Bratislava 17. apríla (TASR) - Väčšina Slovákov i obyvateľov ďalších ôsmich krajín strednej Európy si je vedomá výhod členstva v Európskej únii, zároveň však hovorí o potrebe väčšej autonómnosti od USA. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti CEPER v deviatich krajinách stredoeurópskeho regiónu. TASR o tom v stredu informoval riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.



Až 68 percent Slovákov si myslí, že členstvo v Európskej únii je pre ich krajinu výhodné a 64 percent vníma výhody aj pre nich osobne. Je to najviac spomedzi skúmaných krajín, ktorými boli aj Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Poľsko. Pozitívne v tomto ohľade vidí Úniu väčšina respondentov zo zvyšku krajín.



"Zatiaľ čo opýtaní Stredoeurópania boli presvedčení o výhodách členstva ich krajiny v EÚ, boli tiež za to, aby sa Európska únia stala nezávislejšou od USA," informovala agentúra. Na Slovensku si to myslí 76 percent opýtaných. Najviac si to myslia obyvatelia Bulharska, Rumunska a Chorvátska, kde s týmto tvrdením súhlasilo viac ako 80 percent oslovených. Na opačnej strane je Poľsko, kde chce väčšiu autonómiu od Spojených štátov len 53 percent respondentov.



Prieskum realizovali v súvislosti s blížiacim sa 20. výročím rozšírenia EÚ v roku 2004, keď do Únie vstúpilo desať stredoeurópskych krajín vrátane niektorých skúmaných krajín – Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska.



Dáta boli zozbierané telefonicky na vzorke 1000 respondentov v každej krajine od 19. februára do 20. marca 2024. Vzorka za danú krajinu je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku a typu osídlenia. Na Slovensku zber dát zrealizovala agentúra FOCUS.



CEPER (CentralEuropeanPerspectives) je značka skupiny CEPER Group GmbH. Zameriava sa na stredoeurópske záležitosti a ponúka služby ako monitoring médií, prieskum trhu a prieskum verejnej mienky z tohto regiónu.