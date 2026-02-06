< sekcia Slovensko
OBĽÚBENÉ NÁRODY PRE POLIAKOV: Na akom mieste sa umiestnili Slováci?
Voči Rusom, Ukrajincom, Palestínčanom, Židom, Bielorusom a Rómom prevažujú v prieskume negatívne postoje nad pozitívnymi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 6. feburára 2026 (TASR) - Slováci sú tretím najobľúbenejším národom Poliakov po Talianoch a Čechoch. Najväčší odpor majú voči Rusom, Bielorusom a Rómom. Vyplýva to z prieskumu agentúry CBOS, ktorý zaznamenal výrazný nárast odmietavých postojov voči Židom, Američanom a Ukrajincom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
K Talianom ako najobľúbenejšiemu národu cíti sympatie 58 percent respondentov, čo je pokles o dve percentá; nesympatie voči nim vyjadrilo sedem percent. Nasledujú Česi s 55 percentami pozitívnych odpovedí a Slováci s 52 percentami, čo je nárast o štyri percentá oproti minulému roku. Podiel Poliakov, ktorí vyjadrili nesympatiu voči Slovákom, klesol z 12 na 11 percent.
Necelá polovica opýtaných má kladný vzťah k Angličanom, Američanom, Chorvátom, Švédom, Francúzom a Holanďanom. Po nich nasledujú Litovci a Maďari a asi tretina priaznivo vníma Bulharov a Nemcov. CBOS skúmal vzťah obyvateľov Poľska k celkovo 21 národom.
Voči Rusom, Ukrajincom, Palestínčanom, Židom, Bielorusom a Rómom prevažujú v prieskume negatívne postoje nad pozitívnymi. Najväčší odstup si Poliaci dlhodobo udržiavajú voči Rusom, ku ktorým nesympatie prejavilo 74 percent opýtaných a náklonnosť len 7 percent.
Prieskum potvrdil zhoršovanie postojov k národom, ktoré zaznamenali výrazné zlepšenie imidžu po vypuknutí vojny na Ukrajine. Najväčší pokles sympatií CBOS zaznamenal voči Židom, Američanom aj Ukrajincom. Zhoršenie sa prejavilo aj voči väčšine susedných krajín Poľska s výnimkou Slovenska a Nemecka.
Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 938 dospelých respondentov v dňoch 8. až 20. januára.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
K Talianom ako najobľúbenejšiemu národu cíti sympatie 58 percent respondentov, čo je pokles o dve percentá; nesympatie voči nim vyjadrilo sedem percent. Nasledujú Česi s 55 percentami pozitívnych odpovedí a Slováci s 52 percentami, čo je nárast o štyri percentá oproti minulému roku. Podiel Poliakov, ktorí vyjadrili nesympatiu voči Slovákom, klesol z 12 na 11 percent.
Necelá polovica opýtaných má kladný vzťah k Angličanom, Američanom, Chorvátom, Švédom, Francúzom a Holanďanom. Po nich nasledujú Litovci a Maďari a asi tretina priaznivo vníma Bulharov a Nemcov. CBOS skúmal vzťah obyvateľov Poľska k celkovo 21 národom.
Voči Rusom, Ukrajincom, Palestínčanom, Židom, Bielorusom a Rómom prevažujú v prieskume negatívne postoje nad pozitívnymi. Najväčší odstup si Poliaci dlhodobo udržiavajú voči Rusom, ku ktorým nesympatie prejavilo 74 percent opýtaných a náklonnosť len 7 percent.
Prieskum potvrdil zhoršovanie postojov k národom, ktoré zaznamenali výrazné zlepšenie imidžu po vypuknutí vojny na Ukrajine. Najväčší pokles sympatií CBOS zaznamenal voči Židom, Američanom aj Ukrajincom. Zhoršenie sa prejavilo aj voči väčšine susedných krajín Poľska s výnimkou Slovenska a Nemecka.
Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 938 dospelých respondentov v dňoch 8. až 20. januára.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)