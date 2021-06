Slováci už môžu žiadať a používať Digitálne COVID preukazy EÚ

Bratislava 30. júna (TASR) - Slováci už môžu žiadať a používať Digitálne COVID preukazy Európskej únie (EÚ). Ľudia si o ne môžu požiadať cez internet a uložiť ich do štátnej aplikácie GreenPass vydanej spoločnosťou Slovensko IT. Preukazy sú vydávané v súlade s technickou špecifikáciou a nariadením EÚ tak, aby mohli byť akceptované a overené v tzv. "rámci dôvery", v ktorom sú zapojené všetky členské štáty EÚ. Spustenie oznámili v stredu na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Digitálny COVID preukaz EÚ je digitálnym osvedčením, ktoré bude uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ a je potvrdením buď o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, o prekonaní tohto ochorenia alebo negatívneho výsledku testovania. Ako vysvetlil rezort zdravotníctva, využíva sa pri ňom QR kód. Preukaz je bezplatný a vydávaný v štátnom jazyku a angličtine. Vydáva sa v elektronickom aj papierovom formáte. Pôvodne prezentovaný názov bol tzv. greenpass či Zelený COVID pass.



Prvé takéto preukazy si Slováci začali nachádzať už počas víkendu vo svojich mailových schránkach. Doručované sú každému, kto už mal vydaný dočasný očkovací certifikát. Od pondelka (28. 6.) je o ne možné požiadať na stránke korona.gov.sk.



Takéto digitálne preukazy je možné uložiť do aplikácie pripravenej rezortmi zdravotníctva a informatizácie. Dajú sa tiež uložiť do viacerých mobilných aplikácií, napríklad aj aplikácií zdravotných poisťovní.



Ako vysvetlil generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavol Capek, centrum ich vydáva na základe informácií z vakcinačných centier a mobilných odberových miest. V súčasnosti sú vydávané tri typy preukazov. Prvý typ je potvrdenie o očkovaní, druhý je potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v posledných 180 dňoch a tretím je potvrdenie o vykonaní testu.



Doplnil, že na získanie digitálneho COVID preukazu EÚ sa občania musia prihlásiť do samoobslužného portálu. Po overení prihlásenia si môžu vybrať, ktorý preukaz požadajú zaslať, a môžu si požiadať aj o automatické zasielanie. NCZI zároveň v pondelok všetkým obyvateľom, ktorí sú v systéme Moje ezdravie, teda tým, ktorí boli na testovaní či vakcinovaní, opätovne rozposlalo ich COVID-19-passy. Ide o 9-miestny alfanumerický identifikátor, ktorý slúži na prihlásenie sa do portálu v systéme Moje ezdravie, kde sú všetky dáta o testovaní či vakcinácii. Slúži na identifikáciu osôb pri žiadosti o vydanie Digitálneho COVID preukazu EÚ.



V mobilných aplikáciách budú mať žiadatelia možnosť automatického posielania nových preukazov, rovnako tak túto možnosť môžu využiť cez formulár na stránke korona.gov.sk. V opačnom prípade si musia o nový Digitálny COVID preukaz EÚ požiadať po každej zmene. Teda najskôr 24 hodín po podaní očkovacej látky či po testovaní.