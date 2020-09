Slováci v Bruseli sa stretli pri pietnej spomienke na Jozefa Chovanca

Brusel 6. septembra (TASR) - Približne 40 Slovákov žijúcich v Belgicku sa v nedeľu doobeda zúčastnilo na pietnej spomienke na slovenského občana Jozefa Chovanca. Ten zomrel koncom februára 2018 po zadržaní letiskovou políciou na letisku v Charleroi a po následnom neprimeranom zákroku polície v cele predbežného zadržania, ktorý je stále predmetom súdneho vyšetrovania.



Organizátormi občianskeho podujatia na Schumanovom námestí v Bruseli boli mladí Slováci pôsobiaci v tomto meste - Helena Blahová a Andrej Šebesta. Na podujatí vystúpil aj chargé d'affaires Veľvyslanectva SR v Belgicku Andrej Michalec. Uviedol, že veľvyslanectvo SR si vysoko cení postoj slovenskej komunity a jej prejavy solidarity s rodinou Chovanca.



"Podporujeme tento postoj," povedal Michalec a zdôraznil, že veľvyslanectvo sa tomuto prípadu "zodpovedne a dôsledne" venuje od jeho začiatku, podobne ako to robí aj celý rezort slovenskej diplomacie. "Sme v kontakte s rodinou pána Chovanca. Naším záujmom je a zostáva záujem rodiny pána Chovanca, čiže dôsledné vyšetrenie prípadu," opísal situáciu Michalec.



Blahová na úvod podujatia pripomenula doteraz známe skutočnosti, že Chovanec na letisku v Charleroi čelil "týraniu" polície a následne zomrel v nemocnici. V mene všetkých prítomných a širšej slovenskej komunity v Belgicku vyjadrila sústrasť rodine Jozefa Chovanca a tiež nádej, že sa celý prípad podarí uspokojivo vyšetriť.



Podľa Šebestu je pre Slovákov v Belgicku tento prípad citlivý aj preto, že letisko v Charleroi považujú za svoje "domovské" letisko. Najčastejšie ho totiž využívajú pri návrate domov. Dodal, že akcia v Bruseli bola na jednej strane protestom proti "prešľapu polície, ktorý nemá obdobu" a na druhej strane išlo o vyjadrenie podpory zosnulému Slovákovi. Šebesta zároveň ocenil, že miestna bruselská polícia bola veľmi nápomocná a udelila povolenie na túto verejnú akciu v priebehu iba šiestich hodín namiesto zvyčajných niekoľko týždňov čakania.



Slovenka Lenka Christiaens počas svojho príhovoru zdôraznila, že nikto sa nevyjadruje priamo v mene rodiny Jozefa Chovanca, avšak na podujatí ide snahu pretlmočiť odkaz jeho rodiny tak, ako ho chápu Slováci v Belgicku. Pripomenula, že pietne zhromaždenie sa koná v blízkosti tunela Schuman, kde Chovanec a jeho slovenskí zamestnanci pracovali vyše päť rokov.



"Jeho rodina si cení, že stojíme za nimi. Nikto z nich to nechce zbytočne nafukovať, prajú si iba pravdu a spravodlivosť a ešte viac si prajú, aby sa niečo podobné nikdy nezopakovalo. Mnohí z nás sa s tým vedia zosobniť," vysvetlila Christiaens. "Tento príbeh je niečo, na čo my ako Slováci nemôžeme zabudnúť," spresnila.



Občianske podujatie podporil aj rímskokatolícky kňaz Marek Sitár zo Slovenskej katolíckej misie v Bruseli. "V kostole som aktívne viedol modlitby za zosnulého Jozefa, ktorý s nami chodieval do kostola a na ktorého si doteraz mnohí pamätajú. Tiež za jeho rodinu a za spravodlivé posúdenie jeho príbehu v spoločnosti," povedal Sitár.