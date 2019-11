Slováci v Maďarsku neprežívali intenzívne udalosti Nežnej revolúcie

Budapešť 11. novembra (TASR) – Príslušníci slovenskej menšiny v Maďarsku nevnímali intenzívne udalosti Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku v roku 1989, pretože u nich skôr rezonovali prebiehajúce zmeny režimu vo vlastnej krajine. Nemali kontakty v Česko-Slovensku a v maďarských médiách sa viac hovorilo o potláčaní práv maďarskej menšiny žijúcej v Česko-Slovensku, povedala v Budapešti pre TASR Etelka Rybová, bývalá dlhoročná zástupkyňa predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM).



"My sme to tak veľmi celkom neprežívali ako tunajšie domáce veci, lebo nemali sme také kontakty. Napriek tomu, že ja som tam študovala, moji bývalí spolužiaci, alebo kolegovia sa neozývali. My sme sledovali iba to, čo sa objavilo v našich médiách. Ja osobne som to neprežívala bohvieako," povedala Rybová.



Novembrovú revolúciu podľa jej slov Slováci v Maďarsku až tak intenzívne neprežívali zrejme preto, lebo aj v Maďarsku prebiehala zmena režimu. Až neskôr, keď sa Slováci v Maďarsku dozvedeli, že Slovensko sa osamostatnilo, začali všetko vnímať inak, a držali palce Slovákom, aby im to vyšlo tak, ako to chcú oni. Isté však podľa nej je, že nežná revolúcia prispela aj k tomu, že slovenská menšina v Maďarsku prestala byť zanedbávaná.



"Teraz už pociťujeme, že sa o nás starajú, a že snažia sa to aj na Slovensku dať do povedomia, že tu (v Maďarsku) existujú aj Slováci. Kým som študovala na Slovensku, ani vtedy neverili, že ja som z Maďarska, jednoducho nevedeli o nás. Teraz je už celkom iná situácia," podčiarkla.



Pripomenula, že maďarské médiá venovali v tom čase väčšiu pozornosť tomu, ako utláčajú Maďarov v Česko-Slovensku, ale nikdy nehovorili o tom, či je postarané o Slovákov žijúcich v Maďarsku. "Napokon sa o to nezaujímali vtedy ani na Slovensku. To sa po novembrovej revolúcii 1989 ale zmenilo. Toľko peňazí slovenská menšina v Maďarsku nedostala nikdy ako teraz - a to zo Slovenska aj z Maďarska. Dokonca v uplynulom období vznikli nové slovenské inštitúcie buď vďaka finančnej pomoci zo SR, alebo spoločným financovaním slovenskej a maďarskej vlády," zdôraznila.



"My materskú krajinu podľa mňa nemáme, ale máme materský národ. Stále ma to mrzí, že každý hovorí o materskej krajine. Prosím vás, naši predkovia keď sem prišli, to bol jeden štát a my sme sa tu narodili. A to, ako sa tie štátne hranice vytvárali, my sme v tom nemali prsty. Prsty v tom mala Mária Terézia a ostatní,” uzavrela E. Rybová.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach