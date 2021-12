Deti v Mexiku sú počas sviatkov darčekmi obdarované dvakrát

Bratislava 26. decembra (TASR) – Komunita Slovákov žijúcich v Mexiku je malá, preto sa počas vianočných sviatkov nezdružujú v organizáciách či spolkoch. Ako pre TASR uviedla Slovenka žijúca v Mexico City Alexandra Šamková, najviac jej na Vianociach v zahraničí chýba zimná atmosféra a vôňa či chuť tradičného slovenského pečiva.



Zamestnanci slovenskej ambasády trávia sviatky prevažne v Mexiku, pričom ich slávia rovnako ako doma. "Zdobíme stromček a máme slovenské jedlo. V podstate sa tu dá kúpiť všetko, čo potrebujeme na uvarenie štedrovečernej večere," spresnila veľvyslankyňa SR v Mexiku Terézia Šajgalíková. V Mexiku ale chýba sneh.



Ako priblížila Šamková, pre vianočné sviatky v Mexiku sú charakteristické pestrofarebné stromčeky či vianočné ruže a veľké rodinné stretnutia. "Keďže rodiny sú veľké od desať osôb a viac, používa sa všetko plastové, od tanierov až po príbory či poháre," ozrejmila. Tak ako na Slovensku, aj deti v Mexiku dostávajú darčeky. Okrem toho sú ale obdarované aj 6. januára na takzvané sviatky zázračných kráľov, ktorým deti píšu list želaní.



Najdôležitejším vianočným pokrmom v Mexiku je morka, no medzi tradičnými jedlami podľa jej slov nesmie chýbať ani biela treska na štýl šalátu s olivami v paradajkovej omáčke, krevety či jablkovo- mrkvový šalát s hrozienkami a orechmi, premiešaný so smotanou prípadne s ananásom. V prípade, že sa na Štedrý večer zídu viacerí ľudia zo zahraničia, každý má vo zvyku priniesť typické jedlo svojej domoviny. "Ak som niekde bola pozvaná na mexické Vianoce, obohatila som mexický vianočný stôl o jedlá typické pre nás Slovákov, ako je vyprážaná ryba či kapustnica, alebo som urobila náš klasický zemiakový šalát," uviedla Šamková.



Medzi tradície v Mexiku patria takzvané vianočné posady, teda posedenia, ktoré začínajú 15 dní pred Vianocami. Typickými sa podľa Šamkovej stali posady organizované v kultúrnych domoch, vo firmách či školách. V rámci nich je charakteristické rozbíjanie "piňaty", ktorá je vyrobená z tvrdšieho papiera a vo vnútri naplnená orechmi či cukríkmi. "Piňata má sedem cípov, čo v rámci katolíckej viery znamená sedem hriechov a sú to prevažne deti, ktoré túto hviezdu rozbíjajú, akoby odstraňovali z tohto sveta hriechy svojou nevinnosťou a čistotou," priblížila s tým, že súčasťou posadov je aj predstavenie o narodení Ježiška s čertami a anjelmi.



Dodala, že sviatky a oslavy v Mexico City neovplyvnila ani pandémia a všetko funguje "na plné obrátky".