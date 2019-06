Slováci v Tunisku by sa mali vyhnúť miestam, kde je veľa ľudí

Rezort informuje, že v krajine sa v súčasnosti realizujú bezpečnostné operácie z dôvodu možnej hrozby ďalších útokov.

Bratislava 28. júna (TASR) - Turisti v Tunisku by mali byť opatrní, vyhýbať sa miestam s veľkou koncentráciou ľudí a dodržiavať pokyny bezpečnostných zložiek. V súvislosti so štvrtkovými (27. 6.) teroristickými útokmi v metropole Tunis to na svojej stránke uvádza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Rezort informuje, že v krajine sa v súčasnosti realizujú bezpečnostné operácie z dôvodu možnej hrozby ďalších útokov. "Autority uzavreli premávku metra v centre hlavného mesta," priblížilo ministerstvo s tým, že slovenskí občania v Tunisku ho môžu v prípade potreby kontaktovať na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Komunikovať môžu v slovenskom jazyku.



V Tunise, hlavnom meste Tuniska, sa vo štvrtok simultánne odpálili dvaja samovražední atentátnici. Útok, ku ktorému sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát, si vyžiadal jednu obeť a osem zranených.