Slováci v zahraničí budú môcť využiť voľbu poštou

Bratislava 4. novembra (TASR) - Poslancov Národnej rady SR možno vďaka voľbe poštou voliť zo zahraničia. Treba však o ňu požiadať. Záujemcovia o takúto formu hlasovania môžu podať žiadosť do 10. januára 2020. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Voliči nájdu žiadosť na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Parlamentné voľby budú 29. februára 2020.



Ak bude volič v deň volieb na Slovensku, ale mimo trvalého pobytu, môže požiadať obec o hlasovací preukaz. Listom alebo emailom na adresu obce môže volič požiadať o preukaz do 10. februára 2020. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby je možné požiadať o vydanie preukazu do 28. februára 2020.



Poštou môžu voliť plnoletí občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku, ale aj občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v krajine v čase volieb nebudú.



Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý nebude v krajine v čase volieb, musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt. Buď pošle žiadosť v listinnej podobe na adresu svojho obecného úradu, alebo elektronicky na emailovú adresu obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi.



Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť do 10. januára na adresu odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR. Elektronickú žiadosť treba posielať na emailovú adresu volby@minv.sk.



Žiadosť voliča bez trvalého pobytu v SR musí obsahovať údaje o voličovi. Treba k nej priložiť aj čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území SR. A tiež fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.



Ak bude žiadosť v poriadku, voličovi príde najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka označená heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL" s predpísanými adresami a poučenie o spôsobe hlasovania.



Obálku musí volič odoslať poštou tak, aby bola na ministerstve alebo v obci najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže 28. februára 2020.