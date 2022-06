Slovak Global Network na samite predstavilo víziu Slovenska budúcnosti

Bratislava 6. júna (TASR) – Slovak Global Network (SGN) predstavilo víziu budúceho Slovenska. Iniciatíva pre angažovanú spoločnosť SGN organizuje prvý ročník samitu. Jeho cieľom je zapojiť do celospoločenskej diskusie a kooperácie o vízii Slovenska tých najlepších ľudí z rôznych oblastí, ktorých máme doma a vo svete. Sú nimi napríklad predstavitelia štátu, zástupcovia firiem, startupov a iniciatív. Konferenciu otvorila prezidentka Zuzana Čaputová a zúčastnil sa jej aj premiér Eduard Heger (OĽANO).



Podľa slov zakladateľky Leadership Institute Andrey Vadkerti samit sa zaoberal piatimi kľúčovými témami - víziou Slovenska v budúcnosti, vzdelávaním, zelenou ekonomikou, zdravotníctvom a umením a kultúrou.



"SGN má slúžiť ako platforma, ktorá bude prepájať inšpiratívnych ľudí a odštartuje celospoločenskú diskusiu nielen o vízii Slovenska, ale aj o potrebných transformačných zmenách," uviedol predseda správnej rady SGN Andrej Vyčítal. Následne bude podľa neho dôležité prepojenie expertov so štátnymi inštitúciami, ktoré dokážu jednotlivé návrhy zapracovať.



Hlavnou myšlienkou SGN podľa jeho slov je, aby sa všetci títo ľudia a organizácie na jednom mieste spájali pre témy, ktoré sú pre Slovensko kľúčové a posunuli ich ďalej do spoločnosti. "Nie je to len o riešeniach. Je to aj o hodnotovej zmene v spoločnosti, čo je dlhodobý proces," priblížil.







Jeho slová potvrdila aj zástupkyňa generálneho riaditeľa v časti Európskej komisie, ktorá sa venuje krajinám východného partnerstva, Katarína Mathernová. Podotkla, že SGN môže pomôcť s mobilizáciou talentovaných ľudí. "Nevyužívame svoj potenciál, nevyužívame potenciál ľudí, ktorí majú záujem túto krajinu niekam posunúť." Aj v tomto môže byť podľa nej SGN veľkým prínosom.



"Ide o to, aby sme preberali tie najlepšie praktiky zo zahraničia a potom ich zdieľali a využívali. Mnoho mladých Slovákov odchádza do zahraničia s tým, že sa raz vrátia a predajú skúsenosti, ktoré nadobudli ďalej," uviedla Kristína Londáková z Behavioural Insights Team. Apeluje, že je potrebné neustále hľadať drobné spôsoby, ako vylepšovať systém a služby štátu tak, aby sa ľudia mali lepšie.