Slovák Imi Lichtenfeld založil bojové umenie Krav Maga

Bratislava 9. januára (TASR) – Imrich Lichtenfeld, známy ako Imi, sa narodil v slovenskej židovskej rodine 26. mája 1910 v Budapešti za čias Rakúsko-Uhorska, ale jeho život od detstva až po emigráciu do Izraela, sa spájal so súčasnou Bratislavou.



Keďže jeho otec Samuel bol vrchným inšpektorom "pozsonyskej-prešporskej" polície a vynikajúci športovec, viedol k tomu aj svojho syna. Imiho si svet pamätá ako zakladateľa úspešnej bojovej techniky Krav Maga. Zomrel 9. januára 1998 v meste Netanya v Izraeli vo veku 87 rokov.



Imiho matka Jana (rod. Ehrenfeld) sa narodila v roku 1880 v Bátorových Kosihách a otec Samuel zase v roku 1870 v dedinke Mliečno, ktorá je dnes súčasťou Šamorína. Manželstvo uzavreli v Bratislave v roku 1905.



Samuel Lichtenfeld bol osobnosťou a vynikajúcim športovcom, čo výrazne ovplyvnilo smerovanie životnej cesty Imricha Lichtenfelda. Už v mladom veku zápasil, vzpieral a predvádzal vystúpenia s demonštráciou sily. Stretol ľudí, ktorí ho priviedli k viacerým netradičným športom, technikám boja (Jiu-Jitsu), či sebaobrany. Keď sa presťahoval do Bratislavy, stal sa spoluzakladateľom prvého ťažkoatletického klubu Herkules a činovníkom židovského športového klubu Makabea Bratislava.



Bol členom bratislavského mestského policajného zboru a postupne sa vypracoval na inšpektora, pričom riešil najzávažnejšie kriminálne prípady. Samuel Lichtenfeld sa stal známym aj ako inštruktor sebaobrany. Strážnikov učil odvrátiť údery a spacifikovať nebezpečných páchateľov bez použitia zbrane. Keď trénoval so svojimi kolegami, niekedy bol prítomný aj jeho syn Imi.



Osud Samuela Lichtenfelda bol tragický rovnako, ako väčšiny Židov tej doby a v septembri 1944 ho počas Slovenského štátu zadržali. Život mu zachránil jeho kolega, ktorý ho vyslobodil priamo z deportačného vlaku pod služobnou zámienkou. O niekoľko týždňov ho ale znovu chytili a dostal sa do koncentračného tábora Auschwitz, kde zahynul.



O Samuelovi Lichtenfeldovi bolo všeobecne známe, že je vynikajúci športovec. "V dňoch 12. až 14. februára 1905 sa v bývalom klube Belleuve v Pressburgu (dnešná Sokolovňa na Sokolskej ulici) konali majstrovstvá Maďarska v zápasení. Samuel zápasil s vtedajším majstrom Rakúska-Uhorska. Zápas trval tridsať minút a skončil sa nerozhodne. To dokazuje, že Samuel Lichtenfeld bol špička v zápasení tej doby," povedal pre TASR tréner a majiteľ Národného Krav Maga Centra (NKMC) Branislav Križák.



Otcova výchova sa na Imrichovi Lichtenfeldovi prejavovala od raného detstva. V roku 1928 zvíťazil na československom šampionáte v zápasení juniorov, o rok neskôr bol prvý už na majstrovstvách dospelých. Vyhral aj národný turnaj v boxe a medzinárodnú súťaž gymnastov. Neskôr pôsobil v Bratislave pri delostreleckom pluku, potom sa zamestnal ako učiteľ telesnej výchovy.



Zo Slovenského štátu bol Imrich Lichtenfeld nútený emigrovať v máji 1940, keď mal 30 rokov. Nasledovala náročná cesta na parníku, ktorý stroskotal. Zo záchranného člna ho zobral na palubu britský torpédoborec. Na jar 1941 sa pridal k československým legionárom v Afrike a na Blízkom východe pod velením britských síl. Povolenie na vstup na britské mandátne územie Palestíny získal o rok neskôr.



Na území budúceho štátu Izrael vstúpil do armády, kde najskôr robil plavčíka. Po čase, keď sa ukázali jeho schopnosti, cvičil príslušníkov polovojenských organizácií, ktoré sa stali základom izraelskej armády. V armáde pôsobil približne 20 rokov, trénoval Krav Magu, čiže boj zblízka, ktorého bol autorom, pričom tento názov zaviedol až keď bol v civile. Po odchode z armády prispôsobil toto umenie sebaobrany pre potreby civilistov.



"Imrich sa do Bratislavy vrátil od svojej emigrácie len raz a aj to len na pár dní. Dôvodom návratu bola údajne jeho pomsta, ale to už nevieme hodnoverne overiť. Podľa rozprávania vieme, že hľadal človeka, ktorý udal jeho rodinu a tá bola na základe toho deportovaná. Imrichovi zostal na Slovensku brat Arpád, domnievame sa teda, že to bol dôvod návštevy," objasnil TASR Križák.



V súčasnosti má bojový systém Krav Maga na Slovensku mnohých priaznivcov. "Systém sa k nám dostával po častiach a len útržkovito, lebo priame zastúpenie pre Slovensko neexistovalo. Ako policajný dôstojník som absolvoval zopár tréningov ´akože´ Krav Maga systému, ale tam som rýchlo pochopil, že to nemôže byť ono. Tréning bol poprepletaný Budom (budo - cesta bojovníka, východný smer) a tréningy neodzrkadľovali to, čo som očakával," vysvetlil ďalej.



Preto následne vycestoval za tréningmi mimo Slovenska. "Toto si myslím, že bol pravý návrat Krav Maga na Slovensko. Bolo to približne v roku 2005 až 2006, kedy som bol ešte aktívnym členom tímu Prezídia Policajného zboru (PZ) SR. Prvý klub som založil tesne po odchode z PZ SR okolo roku 2007 až 2008. Začiatky boli samozrejme ťažšie, ale záujem ľudí o tento bojový systém ma presvedčil," povedal ďalej.



Krav Maga je pomerne mladý bojový systém a nemá takú dlhoročnú tradíciu ako napríklad Karate či Aikido alebo Kung Fu. Napriek tomu je to veľmi efektívny a kompaktný spôsob reálnej sebaobrany. Vďaka Imrichovi Lichtenfeldovi je zjednodušený tak aby, aby sa dal použiť v akejkoľvek situácii a bol postačujúci na rýchlu a účinnú sebaobranu a elimináciu protivníka.



NKMC vzniklo ako centrum pre tréning a výchovu inštruktorov a zastrešovalo celú spoluprácu so svetom Krav Maga. "Spojili sme tréning Krav Maga so športovou prípravou, lebo pokiaľ chcem byť dobrý bojovník, tak sa musím vedieť hýbať. Pokiaľ chcem byť funkčný, tak na tom musím pracovať a až potom môžem robiť techniky v stresových a reálnych podmienkach. Je to jednoduchá rovnica, pokiaľ sa mám problému sám postaviť, veľmi ťažko budem robiť techniky, ktoré musím použiť, keď sa dostanem na zem," dodal pre TASR tréner a majiteľ Národného Krav Maga Centra Branislav Križák.



