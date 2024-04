Slovák, ktorý zhodil Nemca zo Špilberku, dostal 10,5 roka väzenia

Praha 11. apríla (TASR) - Slovák, ktorý vlani v septembri počas svojej rozlúčky so slobodou v opitosti zhodil z hradieb Špilberka pri Brne nemeckého turistu, dostal trest 10,5 roka väzenia. Vo štvrtok o tom rozhodol Krajský súd v Brne, informuje spravodajkyňa TASR podľa správy servera Novinky.cz.



Vlani 1. septembra sa skupina mužov prechádzala areálom hradu Špilberk, kde sa stretla s nemeckým turistom, ktorý sedel na hradbách a telefonoval. Opitý Slovák Daniel Madarász sa s ním chcel podľa servera rozprávať, ale cudzinec o to nemal záujem a údajne mu ukazoval, že práve telefonuje.



"Obžalovaný potom povedal anglicky 'Ja ťa zabijem.' Poškodeného nato intenzívne strčil do hornej časti tela. Ten spadol do hĺbky viac než šiestich metrov," priblížil situáciu predseda trestného senátu Martin Vrbík. Podľa neho bolo zrejmé, že poškodený nesedel na okrasnom múre, ale že pod ním bola hlbina.



Turistu museli po páde transportovať do nemocnice, kde ho operovali. Podľa Noviniek sa zo svojich zranení dodnes úplne nevyliečil. Sudca označil Madarászovo konanie za absolútne nepochopiteľné a nezmyselné.



Server Novinky podotkol, že Slovák sa pokúsil vinu zhodiť na svojho bratranca. "Už sme odchádzali, bratranec k nemu pristúpil a zhodil ho. Nepozeral som sa, kam spadol, bol som v šoku. Bratranec začal utekať a ja tiež," obhajoval sa s tým, že si myslel, že išlo o vtip. Dodal, že potom celá partia pokračovala v oslave jeho rozlúčky so slobodou v hoteli. Na ďalší deň ráno ho zadržala polícia.



Rozsudok nie je právoplatný, Madarász si ponechal lehotu na odvolanie.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)