Slovak Lines ruší linku medzi Bratislavou a Hainburgom

Bratislava 5. novembra (TASR) - Autobusový dopravca Slovak Lines od 14. novembra ruší autobusovú linku, ktorá spája Bratislavu s rakúskym prihraničným mestom Hainburg an der Donau. Zdôvodňuje to dlhodobou vysokou stratovosťou, a takisto chýbajúcou podporou zo strany slovenskej či rakúskej samosprávy. TASR o tom informoval hovorca Slovak Lines Štefan Bako.



Komerčná linka do Hainburgu začala premávať na prelome rokov 2019/2020 po ukončení pôvodnej linky 901 prevádzkovanej Dopravným podnikom Bratislava a dotovanej mestom Bratislava.



"Je nám úprimne ľúto, že sa nám autobusové spojenie medzi Bratislavou a Hainburgom nepodarilo zachovať. Spravili sme pre to maximum, ale priemerná vyťaženosť autobusu desiatimi cestujúcimi napriek zredukovanému cestovnému poriadku nám každým dňom vytvára dodatočnú stratu," skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines Pavol Labant.



K ukončeniu linky podľa neho prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá znížila počet cestujúcich. Rovnako aj fakt, že Slovak Lines končí 14. novembra ako prevádzkovateľ regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji. Od 15. novembra ho nahradí dopravca Arriva. Labant pripomína, že vo verejnej súťaži na nového prevádzkovateľa regionálnej autobusovej dopravy každý uchádzač predkladal aj ponuku na prevádzku linky do Hainburgu. "Preto je budúcnosť spojenia Bratislavy s Hainburgom v rukách Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)," poznamenal generálny riaditeľ.



Slovak Lines priznáva, že pandémia i to, že nedokázal obhájiť svoj post prevádzkovateľa regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji sú "veľkými ranami", ktoré ho v poslednom období zasiahli. Deklaruje však, že aj napriek tomu pokračuje v prevádzke komerčnej medzinárodnej dopravy do Viedne a na viedenské letisko Schwechat. "Rovnako pokračuje aj naša zmluvná doprava pre mnohé podniky v regióne, kde zabezpečujeme každodennú dopravu zamestnancov do práce. Taktiež už pripravujeme našu sezónnu lyžiarsku linku na Semmering a Stuhleck," podotkol Labant.



BSK už dávnejšie informovalo, že súčasťou zmluvy s budúcim regionálnym autobusovým dopravcom bude aj opcia na linky do maďarskej obce Rajka a rakúskeho Hainburgu, ktorú si kraj môže, aj nemusí uplatniť.