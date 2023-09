NEPODARENÁ ROZLÚČKA SO SLOBODOU: Slovák zhodil Nemca z hradu Špilberk

Praha 6. septembra (TASR) - Minulotýždenná rozlúčke so slobodou v Brne sa pre slovenského občana skončila väzbou. Je obvinený z vraždy v štádiu pokusu, pretože zatiaľ z neznámych príčin zhodil nemeckého turistu z hradieb Špilberku. Uviedol to policajný hovorca Pavel Šváb, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Kriminalisti incident vyšetrujú od piatka (1.9.). "Aj vďaka svedkom udalosti sa podarilo policajtom zistiť poznatky, na základe ktorých bol po niekoľkých hodinách zadržaný podozrivý 36-ročný muž," povedal Šváb.



Muža následne obvinili. "Kriminalisti pokračujú vo výsluchu svedkov, zisťovaní motívu činu a ďalších okolností prípadu, v ktorom hral nemalú rolu alkohol," dodal hovorca s tým, že ďalšie podrobnosti vzhľadom na štádium vyšetrovania doplniť nemôže.



Podľa servera Novinky.cz skupina mužov prechádzala areálom hradu Špilberk v Brne, kde sa stretla s nemeckým turistom, ktorý sedel na hradbách a telefonoval. Podľa servera ich krátka konverzácia vyvrcholila tým, že Slovák zhodil Nemca z hradieb.



Nemecký turista spadol približne zo šesťmetrovej výšky a musel byť transportovaný do nemocnice. Hovorkyňa Fakultnej nemocnice Brno Veronika Plachá potvrdila, že po operácii je jeho stav stabilizovaný.



Mestský súd v Brne rozhodol o jeho väzbe a bude stíhaný za obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Obvinený si ponechal lehotu na podanie sťažnosti, potvrdila hovorkyňa súdu Petra Láníčková. V prípade dokázania viny mu hrozí desať až 18-ročné väzenie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)