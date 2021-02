Výskum: Slovák nad 14 rokov spotrebuje ročne 11,1 l čistého alkoholu

Bratislava 2. februára (TASR) - Priemerná ročná spotreba čistého alkoholu u ľudí nad 14 rokov je na Slovensku 11,1 litra (l) vrátane abstinujúcich. Je to o 1,3 litra viac ako celoeurópsky priemer. Hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Lenka Miller o tom informovala v súvislosti s dlhodobým výskumom odborníkov z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz UK v Martine o dôsledkoch nadmerného pitia alkoholu.



"Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je ročný výskyt závislosti v slovenskej populácii nad 14 rokov približne 5,5 percenta, s prevahou mužov. Spolu s ľuďmi s problematickým pitím alkoholu môžeme hovoriť až o desiatich percentách populácie staršej ako 15 rokov," uviedla Miller.



Muži na Slovensku zomierajú v porovnaní so ženami oveľa častejšie na nadmerné užívanie alkoholu. "Na jednu ženu pripadá až 7,5 muža. Až takmer polovica (46,5 percenta) úmrtí na následky požitia alkoholu sa odohrá v domácnosti. Najfrekventovanejším obdobím takýchto úmrtí bývajú jesenné až zimné mesiace. Častejšie k nim dochádza cez víkend. Najrizikovejšou skupinou sú ľudia vo veku 40 až 50 rokov," doplnila hovorkyňa UK.



"Výsledky zahraničných štúdií poukazujú na to, že výskyt problematickej konzumácie alkoholu je v skupine vysokoškolských študentov ešte vyšší, pohybuje sa na úrovni až 20 percent," hovorí psychológ z UK Michal Hajdúk.



Relatívne novým trendom je stúpajúca tendencia nadmerného pitia žien - od začiatku 90. rokov sa ženy od skrytého domáceho alkoholizmu začali presúvať do krčiem a na terasy. "Negatívnym dôsledkom je zvýšená úmrtnosť žien - dopravnými nehodami, podchladením či utopením počas presunu domov," uviedol Ľubomír Straka z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin.



Zarážajúce je podľa hovorkyne UK slovenské prvenstvo v rámci Európskej únie, čo sa týka vedomosti o účinku alkoholu na plod. "Slovenské ženy sú najmenej informované o teratogénnom účinku alkoholu na ľudský plod počas tehotenstva. Nevedia, že v tehotenstve nesmú piť alkohol," upozornil Straka.



Aktuálne kampane s tematikou "suchý január" alebo "suchý február" vyzývajú podľa hovorkyne UK na mesiac abstinencie, s cieľom zvýšiť povedomie o škodlivosti pitia alkoholu. "Podobné kampane môžu ľuďom poskytnúť cenné informácie o tom, aký je ich vlastný vzťah k užívaniu alkoholu," dodal Hajdúk.