< sekcia Slovensko
Slovák pomáhal farmárom v Etiópii s udržateľnými riešeniami
Dobrovoľník počas svojho pobytu pracoval priamo s farmármi.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota spolupracoval v južnej Etiópii s miestnymi farmármi na zavádzaní udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov. TASR o tom informovala Nadácia Integra, ktorá experta vyslala v spolupráci so SlovakAid.
Prínosom v Etiópii sú makadámie. „Makadámiový strom prežije aj obdobie sucha a vie sa dobre zakoreniť. Stromy plodia 40 až 70 rokov. Farmári sa učia, ako ich pestovať, štepiť a vysádzať. Je to nová drevina, ktorá je veľmi vhodná do tohto prostredia,“ povedal Černota. Tvrdí, že makadámie pomáhajú lepšie sa prispôsobiť meniacim sa klimatickým podmienkam. Okrem toho, že zadržiavajú vodu v pôde a chránia ju pred eróziou, predstavujú aj stabilný zdroj príjmu.
Dobrovoľník počas svojho pobytu pracoval priamo s farmármi. Medzi aktivitami boli aj školenia, terénny zber dát o pôde, vode a biodiverzite či konzultácie o udržateľných agrolesníckych systémoch. Dôležitou súčasťou bolo aj prepájanie makadámií s ďalšími plodinami, ako sú káva, kukurica či sója, s cieľom zvýšiť odolnosť poľnohospodárstva a diverzifikovať príjmy farmárskych rodín.
Projekt, ktorý je súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce, sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť, adaptáciu na klimatickú zmenu a podporu udržateľného poľnohospodárstva, priblížila Integra. Zároveň kladie dôraz na prenos know-how a posilňovanie kapacít miestnych partnerov. Do aktivít sa zapojili aj miestne komunity vrátane žien - farmárskych líderiek, ktoré sa zúčastňujú na školeniach a podieľajú sa na implementácii agrolesníckych riešení, čo posilňuje postavenie žien v komunitách, vysvetlila nadácia.
Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Globálne výzvy rieši komplexným prístupom, ktorý spája okamžitú reakciu na katastrofy s dlhodobou udržateľnosťou. Jej poslaním je spoluvytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom iniciatív, ako podpora inkluzívneho vzdelávania, sociálne podnikanie, férový obchod, výsadba stromov a agrolesníctvo. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keňu, Sýriu a Ukrajinu.
