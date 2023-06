Slovak Press Photo otvára výstavu Vizualizácia klimatickej krízy

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovak Press Photo otvára vo štvrtok v Bratislave výstavu Vizualizácia klimatickej krízy, ktorá poteší priaznivcov fotografie s tematikou ochrany životného prostredia a klimatických zmien. Projekt sa začal v minulom roku a pokračuje vo vzdelávaní fotografov z krajín V4. Vrcholí výstavou inštalovanou na Vajanského nábreží.



Ako informovala riaditeľka súťaže novinárskej fotografie Jana Garvoldtová, na vernisáži sa zúčastnia všetci autori a Kadir van Lohnizen, ktorý bol jedným zo školiteľov. "Výstava sa venuje téme klimatická kríza v strednej Európe, ktorú podporil Vyšehradský fond," spresňuje šéfka Slovak Press Photo. S veľkým projektom Vizualizácia klimatickej krízy podľa nej súvisí aj úprava pravidiel 12. ročníka súťaže, v ktorom pre krajiny V4 a Ukrajinu otvorili ďalšiu kategóriu Príroda a životné prostredie.



Vzdelávanie v rámci projektu Vizualizácia klimatickej krízy pokračuje, do Bratislavy prišlo 11 fotografov z krajín V4. Počas dvoch dní absolvovali "comeback session" a vo štvrtok otvoria výstavu, na ktorej svoje práce prezentuje aj nezávislý maďarský fotograf Zsolt Balázs – minuloročný finalista Slovak Press Photo. V dlhodobom fotografickom projekte sa zameriava na maďarské pláne a nížiny a na vplyv klimatickej zmeny na túto oblasť, najviac ohrozenú vývojom klimatickej krízy. "Tiež sa zaoberám tým, ako to vplýva na ľudí, ktorí v tejto oblasti nie sú tak dotknutí politikou či ekonomikou," poznamenal víťaz Hungarian Press Photo v kategórii príroda. "Je veľmi dôležité, aby sa fotografi zúčastňovali na takýchto súťažiach, snažili sa prerozprávať rôzne príbehy prostredníctvom svojich fotografií, a aby to bolo nezávislé," myslí si Balázs, účastník vzdelávacích aktivít Vizualizácie klimatickej krízy.



Na rovnomennej výstave s ním prezentujú práce Jana Hunterová, Tomek Stabinski, Diana Takacsova, Rafal Siderski, András Zoltai, Judit Ruprech, Kinga Wrona, Tomáš Predajňa, Márton Kállai a Tomáš Hrivňák, minuloročný víťaz osobitnej kategórie Slovak Press Photo. Hrivňák ako Mladý talent získal Grant Bratislavy 2022, ktorý patril téme mesto s kvalitným verejným priestorom. "V Bratislave žijem necelý rok, mám čerstvé oči na rozoznávanie toho, čo považujem za príjemné zmeny a čo by potrebovalo vylepšiť," poznamenal fotograf, ktorý štipendium využil na "fotografické štúdium" toho, ako ľudia používajú verejný priestor a ako je budovaný, aby sa v ňom cítili lepšie.



Výstava potrvá do 30. júla.