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Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností
Slovak PRO je globálna komunita slovenských profesionálov a priateľov Slovenska pôsobiacich v biznise, technológiách, vo vede, v kultúre, diplomacii a ďalších oblastiach.
Autor TASR
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Washington 11. novembra (TASR) - Približne 200 slovenských a slovensko-amerických podnikateľov, vedcov, technologických lídrov, diplomatov a umelcov sa 23. októbra stretlo na štvrtom ročníku Slovak PRO Summitu, ktorý sa uskutočnil v americkom Arlingtone. Organizácia, ktorá spája slovenských profesionálov v Severnej Amerike a Európe, si ním pripomenula štvrťstoročie svojej existencie a 250 rokov od vzniku Spojených štátov. Slovak PRO o tom v stredu informovalo v tlačovej správe, píše TASR.
„Budujeme modernú globálnu diaspóru, ktorá sa neobzerá len späť na to, odkiaľ pochádzame, ale aktívne formuje, kam Slovensko smeruje,“ povedal prezident Slovak PRO Michal Šimkovič.
Hlavný príhovor o slovensko-americkom príbehu predniesol veľvyslanec SR v USA Andrej Droba. Spoluprácu s krajanmi, osobitne s diaspórou združenou v Slovak PRO, dlhodobo označuje za jednu zo svojich priorít.
Slovak PRO počas summitu tiež podpísalo memorandum o spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham Slovakia). Dokument má posilniť prepojenie slovenských profesionálov v zahraničí s podnikateľským prostredím doma.
Výraznú časť programu tvorili technológie. Rasťo Hlaváč, zakladateľ softvérovej spoločnosti Minit, priblížil akvizíciu spoločnosti Microsoftom, Michal Vaško z americkej spoločnosti Meta hovoril o dizajne produktov s globálnym dosahom. Ján Žižka, generálny riaditeľ technologickej spoločnosti Brightpick, predstavil globálne ambície slovenskej robotiky a Diana Virgovičová zo startupu Xatoms vývoj technológií na čistenie vody.
V rámci časti programu venovanej slovensko-americkému dedičstvu vystúpila riaditeľka Národného česko-slovenského múzea a knižnice v Iowe Cecilia Rokuseková a hoteliér Henry Kallan. Predstavená bola aj Triumph Gallery of Slovak Immigrants, ktorá pripomína osobnosti ako zakladateľ ikonických žltých taxíkov a požičovne áut John Hertz.
„Summit potvrdil, že najväčšou hodnotou Slovak PRO sú úspešní ľudia, ich skúsenosti a ochota spolupracovať. Naším cieľom je premeniť tieto kontakty na konkrétne príležitosti, nové partnerstvá a spoločné projekty, ktoré budú prepájať slovenských profesionálov po celom svete a prinášať hodnotu späť Slovensku,“ uviedla výkonná riaditeľka Slovak PRO Jana Trnovcová Ragucci.
Summit uzavrela diskusia o budúcnosti organizácie, ktorú moderoval bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš. Pri tejto príležitosti uviedli jubilejnú publikáciu „25 rokov Slovak PRO“.
Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Podľa Úradu summit ukázal, že úspešní Slováci v zahraničí nie sú pre krajinu stratou, ale jej spojivom so svetom. „Ich skúsenosti a kontakty zatiaľ využívame skôr náhodne než systematicky,“ uviedla generálna riaditeľka kancelárie Úradu podpredsedu vlády SR Oľga Dúbravská.
Slovak PRO je globálna komunita slovenských profesionálov a priateľov Slovenska pôsobiacich v biznise, technológiách, vo vede, v kultúre, diplomacii a ďalších oblastiach. Prostredníctvom lokálnych pobočiek, podujatí a medzinárodných iniciatív vytvára priestor na profesionálne prepájanie, spoluprácu a podporu Slovákov vo svete.
„Budujeme modernú globálnu diaspóru, ktorá sa neobzerá len späť na to, odkiaľ pochádzame, ale aktívne formuje, kam Slovensko smeruje,“ povedal prezident Slovak PRO Michal Šimkovič.
Hlavný príhovor o slovensko-americkom príbehu predniesol veľvyslanec SR v USA Andrej Droba. Spoluprácu s krajanmi, osobitne s diaspórou združenou v Slovak PRO, dlhodobo označuje za jednu zo svojich priorít.
Slovak PRO počas summitu tiež podpísalo memorandum o spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham Slovakia). Dokument má posilniť prepojenie slovenských profesionálov v zahraničí s podnikateľským prostredím doma.
Výraznú časť programu tvorili technológie. Rasťo Hlaváč, zakladateľ softvérovej spoločnosti Minit, priblížil akvizíciu spoločnosti Microsoftom, Michal Vaško z americkej spoločnosti Meta hovoril o dizajne produktov s globálnym dosahom. Ján Žižka, generálny riaditeľ technologickej spoločnosti Brightpick, predstavil globálne ambície slovenskej robotiky a Diana Virgovičová zo startupu Xatoms vývoj technológií na čistenie vody.
V rámci časti programu venovanej slovensko-americkému dedičstvu vystúpila riaditeľka Národného česko-slovenského múzea a knižnice v Iowe Cecilia Rokuseková a hoteliér Henry Kallan. Predstavená bola aj Triumph Gallery of Slovak Immigrants, ktorá pripomína osobnosti ako zakladateľ ikonických žltých taxíkov a požičovne áut John Hertz.
„Summit potvrdil, že najväčšou hodnotou Slovak PRO sú úspešní ľudia, ich skúsenosti a ochota spolupracovať. Naším cieľom je premeniť tieto kontakty na konkrétne príležitosti, nové partnerstvá a spoločné projekty, ktoré budú prepájať slovenských profesionálov po celom svete a prinášať hodnotu späť Slovensku,“ uviedla výkonná riaditeľka Slovak PRO Jana Trnovcová Ragucci.
Summit uzavrela diskusia o budúcnosti organizácie, ktorú moderoval bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš. Pri tejto príležitosti uviedli jubilejnú publikáciu „25 rokov Slovak PRO“.
Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Podľa Úradu summit ukázal, že úspešní Slováci v zahraničí nie sú pre krajinu stratou, ale jej spojivom so svetom. „Ich skúsenosti a kontakty zatiaľ využívame skôr náhodne než systematicky,“ uviedla generálna riaditeľka kancelárie Úradu podpredsedu vlády SR Oľga Dúbravská.
Slovak PRO je globálna komunita slovenských profesionálov a priateľov Slovenska pôsobiacich v biznise, technológiách, vo vede, v kultúre, diplomacii a ďalších oblastiach. Prostredníctvom lokálnych pobočiek, podujatí a medzinárodných iniciatív vytvára priestor na profesionálne prepájanie, spoluprácu a podporu Slovákov vo svete.