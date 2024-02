Slovák S. Goda študoval na jednej z najlepších univerzít v USA

Bratislava/San Francisco 18. februára (TASR) - Slovák Samuel Goda študoval na univerzite v Berkeley, čo je podľa jeho slov najlepšia škola v Amerike pre verejnú správu. Pôvodne sa po štúdiu chcel spolu s manželkou vrátiť na Slovensko, ale v Kalifornii našiel zaujímavých a inovatívnych ľudí a príjemné pracovné prostredie. V USA tak už žije tri roky. Pre TASR to uviedol na stretnutí prezidentky Zuzany Čaputovej s podnikateľmi v americkom San Franciscu.



Goda pracoval niekoľko rokov na Slovensku v neziskovom sektore a aj v štátnej správe. "Dostal som sa však do bodu, keď som videl iba strašne veľa problémov a málo riešení. Tak mi napadlo, že jedinou možnosťou je ísť na školu, a tak som sa prihlásil na školy v USA," priblížil.



V Spojených štátoch využil Goda príležitosť, zmenil svoje smerovanie a začal sa venovať energetike a klíme. Aktuálne pracuje v oblasti elektromobility v súkromnej firme Kaluza, ktorá práve expanduje na americký trh. Ako priblížil, na starosti má vzťahy s kalifornskou vládou a s ďalšími 17 štátmi v USA týkajúce sa energetiky a klímy a čohokoľvek spojeného s elektrickými vozidlami. "Trh v Amerike, čo je paradoxné, je veľmi regulovaný, čo sa týka elektromobility. Takže z toho dôvodu je potrebná moja expertíza v reguláciách, politikách a ekonómii," uviedol.



Kalifornia je podľa Godu úplne iná ako Slovensko. Ľudia sú tam otvorenejší a milší. Je tam však u ľudí silnejší individualizmus, ktorý má svoje negatíva aj pozitíva. "Na Slovensku je ten život, musím povedať v dobrom zmysle, pohodlnejší. Máte priateľov a stabilitu, ktorá tu nie je vôbec samozrejmosťou. Máte širšiu komunitu, s ktorou ste možno vyrastali a tu to napríklad chýba," skonštatoval Slovák.



Zároveň poukázal na to, že ľudia sa v Amerike vedia lepšie "predať". To na Slovensku podľa Godu chýba a tvrdí, že keď si hľadal prácu, mal problém s vychválením sa. "Stále máme tendenciu hovoriť: my alebo naša firma sme robili, kdežto tu v Amerike je, že ja som urobil a toto je môj výkon. Máme kopu dobrých nápadov, robíme kopu dobrých vecí, len to treba troška predať," povedal.



Američania sú podľa Godu veľmi rodinne založení, majú radi komunitu, šport a sú radi vonku. Ľudia sú otvorení a inovatívni. Uviedol, že aj keď sú cudzinci, Američania ich prijímajú bez akéhokoľvek problému.



Goda sleduje, čo sa na Slovensku deje a na krajine mu záleží. Pri svojej poslednej návšteve minulý rok si všimol, že je tu cítiť frustráciu, hnev a napätie. Mrzí ho tiež vplyv dezinformácií na spoločnosť, ktoré zasahujú kohokoľvek bez ohľadu na vzdelanie.



Vidí však, že mnoho vecí sa hýbe dopredu a na Slovensku sú ľudia, ktorí majú nápad, chuť pracovať a viesť veci dopredu. "Dúfam, že toto bude tá časť, ktorá potom vyhrá a misky váh sa priklonia na stranu pozitívneho myslenia a pozerania sa dopredu ako nejakého spiatočníctva," doplnil Goda.