Analýza: Slovák vyhodil minulý rok v priemere 497 kilogramov smetí

Bratislava 18. novembra (TASR) - V minulom roku vytvorili Slováci 2,7 milióna ton komunálneho odpadu. Slovák vyhodil v priemere 497 kíl smetí. Na deň to predstavuje približne 1,4 kilogramu odpadu. TASR o tom informovala analytička WOOD & Company Eva Sadovská, ktorá robila analýzu z najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR.



"Produkcia odpadu na Slovensku raketovo rastie, len za uplynulé desaťročie bol zaznamenaný nárast o polovicu," skonštatovala Sadovská. Poukazuje, že približne 41 percent odpadu z domácností končí na skládkach, čo je ekologicky najhorší spôsob nakladania s odpadmi. "Kým vyspelé európske ekonomiky už dnes realizujú uhlíkovo neutrálne odpadové hospodárstvo, Slovensko spolu s krajinami ako Rumunsko, Malta, Grécko či Cyprus patrí aj naďalej medzi skládkové veľmoci," poznamenala.



Miera recyklácie je podľa analytičky na úrovni 49 percent. Približne deväť percent komunálneho odpadu sa zhodnotí na elektrickú energiu alebo teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu.



Slovensko bolo v roku 2020 v rámci Európskej únie (EÚ) podľa dát Eurostatu siedmou krajinou s najnižšou produkciou komunálneho odpadu na hlavu (433 kíl). "V tomto pomyselnom rebríčku však stúpame postupne nahor a za posledné desaťročie sme sa zaradili medzi krajiny EÚ s najrýchlejším nárastom produkcie komunálneho odpadu," podotkla Sadovská. Dodala, že dôvodom je rastúca spotreba, keďže z každého zakúpeného tovaru a služby vznikne postupne odpad.



Sadovská odhaduje, že produkcia odpadu na Slovensku naďalej porastie a v roku 2035 sa vytvorí minimálne 580 kilogramov odpadu na obyvateľa. Celkovo by to malo byť 3,12 milióna ton komunálneho odpadu.