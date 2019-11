Slováka odsúdili na šesť a pol roka za všeobecné ohrozenie

Praha 15. novembra (TASR) - Pražský mestský súd vymeral v piatok Slovákovi Dominikovi Kobulnickému šesť a pol roka väzenia za všeobecné ohrozenie. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz, ktorý pripomína, že obžaloba ho vinila z prípravy teroristického útoku a propagácie Islamského štátu a Kaukazského emirátu. Policajti u neho v byte našli chemikálie na výrobu výbušniny a na Facebooku zdieľal fotografie a príspevky, ktoré podľa žalobcu propagovali terorizmus.



"Obžalovaný sa mimoriadne obsiahlo zaujímal o radikálny islam, ktorý mu imponoval, bolo jasné, že ho fascinujú jeho bojovníci. Vyhľadával aj mimoriadne brutálne videá, a to opakovane. O tom niet pochýb," zdôvodnila verdikt sudkyňa Silvie Slepičková.



V tom sa sudkyňa zhodla s názorom štátneho zástupcu a zhoduje sa to aj so závermi psychológa a psychiatra, čo sa týka osobnosti obžalovaného. "Obžalovaný sa približoval svojej fascinácii, zaobstarával si oblečenie, ktoré videl na spomínaných videách. Tak sa aj fotil a nakrúcal," povedala Slepičková.



Jeho nadšenie pre oblečenie podľa nej bolo nepríjemné aj veriacim z mešity, kam chodil. Preto ho súd uznal za vinného z podpory a propagácie extrémizmu. O zhromažďovaní pyrotechniky v paneláku v Stodůlkach sudcovia uviedli, že Slovák ju mohol skladovať na výrobu silvestrovského ohňostroja.



Kobulnický si stiahol návody na výrobu náloží, mohli mu však poslúžiť aj na výrobu pyrotechniky. Manipuláciou s veľkým množstvom pyrotechniky v byte ohrozil 70 obyvateľov paneláku, a to zvýšením rizika explózie a požiaru. Preto padol trest za všeobecné ohrozenie. Štátny zástupca navrhoval za prípravu teroru deväťročný trest.



"Jeho správanie mohlo vyvolávať podozrenie, že smeruje k plánovaniu teroristického útoku. V celom senáte sme dospeli k záveru, že podozrenie je vysoké, ale nestačí na preukázanie viny tak, ako to uviedla obžaloba. Nedá sa však s úplnou istotou uzavrieť, že obžalovaný plánoval teroristický útok s použitím domácej výbušniny," uviedla sudkyňa Slepičková.



Slovák popieral prípravu terorizmu po celý čas vyšetrovania a hlavného pojednávania. "Nemal som v úmysle urobiť nič zlého, nespáchal som žiadny trestný čin. Dôkazy vyvracajú ten nezmysel, ktorý sa mi kladie za vinu. Chcem byť mierumilovný moslim," tvrdil Kobulnický.



Policajti ho zatkli pred dvoma rokmi, v jeho byte v paneláku v Stodůlkach našli šesť kilogramov zábavnej pyrotechniky a chemikálie. Hasiči v expertíze upozornili, že tieto látky v prípade kontaktu s plameňom, elektrickým výbojom, trením chemických látok alebo horúcim povrchom mohli spôsobiť požiar s vážnymi následkami.



Slovák však tvrdil, že spomínané látky mali poslúžiť iba na silvestrovský ohňostroj v jeho rodnej obci na východe Slovenska.