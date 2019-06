Slovákov dnes potrápia horúčavy, treba dbať na pitný režim

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozornil, že v niektorých oblastiach by mohli teploty dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.

Bratislava 26. júna (TASR) – Slovákov počas stredy potrápia horúčavy, mali by preto obzvlášť dbať na pitný režim. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozornil, že v niektorých oblastiach by mohli teploty dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Záchranári preto apelujú na ľudí, aby situáciu nepodceňovali a dbali na prevenciu.



Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Záťaž predstavujú pre každý organizmus, najohrozenejšie sú však deti, seniori a chronickí pacienti.



V čase obeda, od 11.00 do 15.00 h, sa treba zdržiavať v interiéri a dodržiavať dostatočný pitný režim. Vodu treba podľa odborníkov piť aj vtedy, keď človek smäd necíti.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti pripomenul, že dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. V horúčavách odporúčajú odborníci obmedziť nápoje s obsahom cukru, chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je obyčajná voda.



Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, možno ju striedať s neperlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi. Najmä u detí je nutné dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe.



Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov. Ich organizmus obsahuje menej tekutín, orgány pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať tekutiny spoločne s odpadovými látkami. Dennú dávku - približne 1,5 až 2 litre tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť počas celého dňa. Najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych vôd treba venovať zvýšenú pozornosť obsahu sodíka. Starší ľudia veľmi často trpia na vysoký krvný tlak a obsah sodíka vo vode by im mohol stav zhoršiť. Vo vyššom veku je dôležitý aj príjem vitamínov, ktoré môže senior dostať priamo v nápoji. Mimoriadne vhodné sú nesladené ovocné šťavy alebo džúsy bez chemických prísad, ktoré je dobré zriediť vodou.



Piť treba pravidelne, v menších dávkach. Pred ľadovými nápojmi je vhodnejšie uprednostniť skôr vlažné nápoje. Ako odborníci dodávajú, potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu.