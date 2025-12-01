< sekcia Slovensko
Slovákov trápia podvodníci: Stretlo sa s nimi tri štvrtiny obyvateľov
Odborník zdôraznil, že dôležitá je pri boji s online podvodmi spolupráca naprieč inštitúciami na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Tri štvrtiny Slovákov sa už niekedy stretli s podvodmi v online priestore. Podvodníci útočia na všetky skupiny ľudí, nielen na tie rizikové, ako sú napríklad seniori. Aj keď online podvody nie sú žiadna novinka, zmenil sa spôsob, akým podvodníci útočia na svoje obete. Na pondelkovej konferencii Ako spoločne adresovať problém online podvodov na finančnom trhu?, konajúcej sa v Národnej banke Slovenska (NBS), to uviedol riaditeľ odboru finančných inovácií NBS Martin Budaj.
Ozrejmil, že pod kontrolou sa im darí udržať napríklad útoky, keď sa podvodník snaží ukradnúť prihlasovacie údaje, zneužiť ich, prihlásiť sa a vykonať transakciu namiesto klienta. „To sa darí držať pod kontrolou aj vďaka tomu, že technológie tak ako používajú útočníci, tak ich používajú aj finančné inštitúcie, regulátori a podobne,“ uviedol Budaj s tým, že prospelo aj zavedenie silnej autentifikácie. Čo sa však podľa jeho slov nedarí udržať pod kontrolou, je zneužitie ľudskej slabosti. „Sú to podvody, ktoré sú autorizované, sú to podvody, keď útočník presvedčí obeť, aby poslala nejakú transakciu, aby niekam investovala, a pritom je to niečo, čo nie je legitímne,“ spresnil Budaj.
Ako vysvetlil, v súčasnosti už podvodníci nie sú iba jednotlivci. Online podvody sú už organizovaná trestná činnosť, keď vznikajú napríklad veľké call centrá alebo SIM farmy. Dôvod, prečo online podvody rastú, má viacero faktorov. Medzi hlavné patrí psychologická manipulácia, teda útok na emócie a snaha vyvolať strach v obeti, že o svoje peniaze v banke môže prísť, a „preto ich treba rýchlo vybrať a niekam inam previesť alebo niekomu ich dať“. „Alebo aj chamtivosť, že dostanem úžasnú príležitosť na investovanie a zhodnotím svojho pol milióna,“ spresnil Budaj.
Rozvinul, že útočníkom pomáha v dosiahnutí podvodov aj vzostup technológií. Takisto umelá inteligencia pomáha podvodníkovi skôr osloviť viac ľudí a poslať im kvalitnejšie a cielenejšie informácie. Problematické je pri týchto online podvodoch aj to, že majú viacero fáz. „Niekde sa začne, možno je na sociálnej sieti inzerát, možno príde nejaká podvodná esemeska a človek dostane nejaký impulz, chcem niekam investovať, chcem niekam poslať peniaze, musím to tam poslať, zadá príkaz banke, tie peniaze pretečú cez banku a keď už sú niekde preč, tak možno takýto prípad dostane ako trestné oznámenie na stôl polícia,“ demonštroval Budaj.
Zdôraznil, že dôležitá je pri boji s online podvodmi spolupráca naprieč inštitúciami na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Tá podľa jeho slov často chýba. Budaj dodal, že potrebná je aj prevencia, regulácia a dohľad.
