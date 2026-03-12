< sekcia Slovensko
Slovclean dôrazne odmieta prepojenia na politiku
Opozičné PS aj Odborový zväz polície v SR v stredu kritizovali prepúšťanie 146 civilných zamestnancov ministerstva vnútra, ktorí pre rezort upratovali v Prešovskom a Košickom kraji.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Spoločnosť Slovclean dôrazne odmietla prepojenia na politické strany v súvislosti s poskytovaním upratovacích služieb ministerstvu vnútra. Firma to pre TASR uviedla v reakcii na stredajšiu (11. 3.) kritiku opozičného PS aj policajných odborárov týkajúcu sa prepúšťania interných zamestnancov na upratovanie v Prešovskom a Košickom kraji. Slovclean uviedla, že v čase verejného obstarávania nemala žiadne informácie o prepúšťaní zamestnancov a personálne rozhodnutia rezortu vnútra nie sú v jej kompetencii.
„Slovclean je najväčšia slovenská spoločnosť poskytujúca upratovacie a čistiace služby a poskytuje pracovné miesta stovke zamestnancov. Ako súkromná spoločnosť sa dlhodobo zúčastňuje a bude aj naďalej zúčastňovať na verejných obstarávaniach, ktoré súvisia s predmetom jej podnikania a ktoré sú dopredu zverejnené v plánoch verejného obstarávania,“ uviedla firma.
Ako doplnila, v prípade zákazky na upratovacie služby pre Centrá podpory Košice a Prešov bola jej ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a boli uzatvorené rámcové zmluvy na 48 mesiacov.
Opozičné PS aj Odborový zväz polície v SR v stredu kritizovali prepúšťanie 146 civilných zamestnancov ministerstva vnútra, ktorí pre rezort upratovali v Prešovskom a Košickom kraji. Nahradiť ich majú externé upratovacie služby. Poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (PS) sa chce na výhodnosť podpísanej zmluvy pýtať na mimoriadnom rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Odborári okrem sociálneho hľadiska upozornili aj na možné bezpečnostné problémy.
Rezort reagoval, že prepúšťanie upratovacieho personálu na ministerstve vnútra počas konsolidácie ušetrí finančné prostriedky. Zámer nahradiť interných zamestnancov zmluvami s externými spoločnosťami na východnom Slovensku po čase ministerstvo vyhodnotí. Na základe ekonomických výsledkov sa následne rozhodne, či bude takto pokračovať aj na zvyšnom území krajiny.
