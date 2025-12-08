< sekcia Slovensko
Slovenčina: Ako sa správne čítajú desatinné čísla
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine. V jeho ďalšej časti moderátorka a vedecká pracovníčka SAV Romana Krolčíková vysvetlí, ako sa správne čítajú desatinné čísla.
„Desatinné čísla sa skladajú z dvoch častí, z celého čísla a desatinného zlomku. Celé číslo skrátene nazývame celá. Myslí sa ním jedna celá jednotka. Druhá časť je desatinná a zvyčajne ňou vyjadrujeme desatiny, stotiny a občas aj tisíciny,“ vysvetľuje moderátorka. Viac približuje vo videu zverejnenom na https://youtu.be/3Rj_Or0KXc4.
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Téma jazyka je neodmysliteľnou súčasťou aktivít verejnoprávnej tlačovej agentúry.
