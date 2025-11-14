< sekcia Slovensko
Slovenčina: Budem sa sústrediť alebo sústredím sa?
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine. V jeho ďalšej časti moderátorka a vedecká pracovníčka SAV Romana Krolčíková vysvetlí, či je správne „budem sa sústrediť“ alebo „sústredím sa“.
„Budúci čas od slova sústrediť sa môžeme vyjadriť buď dokonavo - sústredím sa na lepšie výsledky v teste, alebo nedokonavo - budem sa viac sústreďovať na lepšie výsledky v teste,“ vysvetľuje moderátorka.
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Téma jazyka je neodmysliteľnou súčasťou aktivít verejnoprávnej tlačovej agentúry.
„Budúci čas od slova sústrediť sa môžeme vyjadriť buď dokonavo - sústredím sa na lepšie výsledky v teste, alebo nedokonavo - budem sa viac sústreďovať na lepšie výsledky v teste,“ vysvetľuje moderátorka.
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Téma jazyka je neodmysliteľnou súčasťou aktivít verejnoprávnej tlačovej agentúry.