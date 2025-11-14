Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenčina: Budem sa sústrediť alebo sústredím sa?

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine. V jeho ďalšej časti moderátorka a vedecká pracovníčka SAV Romana Krolčíková vysvetlí, či je správne „budem sa sústrediť“ alebo „sústredím sa“.

„Budúci čas od slova sústrediť sa môžeme vyjadriť buď dokonavo - sústredím sa na lepšie výsledky v teste, alebo nedokonavo - budem sa viac sústreďovať na lepšie výsledky v teste,“ vysvetľuje moderátorka.



Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Téma jazyka je neodmysliteľnou súčasťou aktivít verejnoprávnej tlačovej agentúry.
