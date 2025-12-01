< sekcia Slovensko
Slovenčina: Je správne variant alebo varianta?
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine. V jeho ďalšej časti moderátorka a vedecká pracovníčka SAV Romana Krolčíková vysvetlí, či sa správne hovorí variant alebo varianta.
„Podstatné meno variant má význam odchylné podobe niečoho, obmena. V slovenčine je toto slovo mužského rodu na rozdiel od češtiny, kde sa ten istý význam vyjadruje podstatným menom ženského rodu - varianta,“ vysvetľuje moderátorka. Viac približuje vo videu zverejnenom na https://youtu.be/GfF6Ov7a1H0.
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Téma jazyka je neodmysliteľnou súčasťou aktivít verejnoprávnej tlačovej agentúry.
