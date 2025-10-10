< sekcia Slovensko
Slovenčina: Kedy píšeme Nový rok s veľkým písmenom
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine. V jeho ďalšej časti moderátorka a vedecká pracovníčka SAV Romana Krolčíkova vysvetlí, kedy sa píše nový rok s malým n a kedy s veľkým písmenom.
„Keď napíšeme Nový rok s veľkým N a malým r, myslíme tým 1. január. Nový rok je v tomto prípade vlastné meno rovnako ako Vianoce alebo Veľká noc. Spojenie nový rok však možno napísať aj s malým písmenom n, a to vtedy, keď máme na mysli celý nový rok, nielen jeden deň v roku,“ vysvetľuje moderátorka. Viac približuje vo videu zverejnenom na https://youtu.be/igl-yFzt18s.
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Téma jazyka je neodmysliteľnou súčasťou aktivít verejnoprávnej tlačovej agentúry.
