Slovenčina: O slove e-mail

Posvieťme si na slovenčinu: O slove email. Foto: TASR

Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny.

Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila 30-dielny televízny seriál o spisovnej slovenčine. Dostupný je na tasrtv.sk a YouTube. V jeho druhej časti moderátorka, vedecká pracovníčka SAV, Romana Krolčíková vysvetlí, ako správne napísať slovo e-mail.

„Pozrime sa, v akých správnych podobách sa toto slovo používa v slovenčine. Je to pôvodná podoba e-mail so spojovníkom, ako aj viaceré zdomácnené podoby: email, mail, mejl. Všetky tieto podoby sú správne,“ vysvetlila Krolčíková.

Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Jednotlivé diely seriálu budú zverejňované vždy v pondelok, stredu a piatok. Na základe generálnej licencie umožní TASR bezplatné stiahnutie jednotlivých častí seriálu z platformy YouTube.

