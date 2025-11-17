< sekcia Slovensko
Slovenčina: Píšeme púzdro alebo puzdro?
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine. V jeho ďalšej časti moderátorka a vedecká pracovníčka SAV Romana Krolčíková vysvetlí, ako sa skloňuje slovo puzdro.
„Slovom puzdro sa označuje pevná schránka, teda obal na uloženie a ochranu. Patrí do stredného rodu a skloňuje sa podľa vzoru mesto,“ vysvetľuje moderátorka. Viac približuje vo videu zverejnenom na https://youtu.be/YNoHEpPmzeU.
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Téma jazyka je neodmysliteľnou súčasťou aktivít verejnoprávnej tlačovej agentúry.
