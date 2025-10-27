< sekcia Slovensko
Slovenčina: Vianoce a vianočné sviatky
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) pripravila televízny seriál o spisovnej slovenčine. V jeho ďalšej časti moderátorka a vedecká pracovníčka SAV Romana Krolčíková vysvetlí, prečo sa píšu Vianoce s veľkým začiatočným písmenom.
„Názvy všetkých sviatkov sú vlastné mená, píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. Preto aj Vianoce napíšeme s veľkým V. Od tohto vlastného mena sme odvodili prídavné meno vianočný. Vyjadrujeme ním, že niečo patrí k Vianociam alebo s nimi súvisí, ale nie je to už vlastné meno. Preto spojenia vianočné prázdniny a vianočné sviatky píšeme s malým v,“ vysvetľuje moderátorka.
Seriál Posvieťme si na slovenčinu sa zameriava predovšetkým na správne používanie spisovnej slovenčiny, upozorňuje na nové výrazy, zmeny v slovníku spisovného jazyka a chyby, ktoré sa často vyskytujú v komunikácii. Téma jazyka je neodmysliteľnou súčasťou aktivít verejnoprávnej tlačovej agentúry.
