SLOVENČINA180: Tradície v Kútoch udržiava združenie Pjekné mjestečko

Záhorácka obec Kúty leží nedaleko vody Moravyna severe Záhorskej nížiny. Áj ket sa v oficiálníh písomnoscách spomína až v roku 1392, ludé sa tu podlá archeologických nálezú usadzili už 2000 rokú pred Kristém.



Ludé v tejto dzedzine odjakživa vyprávjali záhoráckým nárečím, keré sa dzeci učili od svojích rodičú. Jazyk a tradície sa tu dnes snaží zachovávat skupina dobrovolníkú z Občanského združeňá Pjekné mjestečko.



"Sceme uchovávat dedičstvo našich starých rodičú aj pro naše deti a další potomstvo. Zbíráme predmjety a náradzí, keré používali Kúcané v bježném živoce. Aby sme ich mohli ukazovat dzetom aj naším hostóm, zrekonštruovali sme starý typický dúm z roku 1887. V domje nájdete stouy, stoličky, skrine a aj náradí, keré naši predkové používali v domácnosci i na poli," hovorí člen OZ Filip Húšťava. Dodává, že sa ím podariuo zachránit aj starú stodouu, ktorú chceli zbúrat.



Dedičstvo starých otcú šak netvorá iba hmotné vjeci a statky, ale áj jazyk, kérý zachovávajú díky pjesničkám a historkám. "Společne s umjeleckú škouú sa nám podariuo zauožit Detský folklórní súbor Kúcanek, potóm vznikeu mužský spjevácký zbor Kúcané a dokonca aj ženská spjevácká skupina Kútnica," zhrnul Húšťava.



Ten dodává, že v Kútoch žijú ludé srdeční a prajní. Najlepší to náščevníci ziscá, ket ich dzedzinu neobejdú a zastavjá sa na kus reči. Príležitoscí je vraj víc, hlavne ket organizujú podujacá a oslavy.



"Rádzi vás privítame na hody a ukážeme vám. jak sa u nás ludé bavjá na Kúcanské hody a co šecko patriuo k fašangóm. K temu samozrejmje patrá aj pjekné pjesničky a pachouci a dzífčence v krojoch. Do dojde do Kútú, ten by mneu okoštovat naše drobňáky a na zdraví aj trochu dobrého vínečka," pozýva Húšťava.

Bratislava/Kúty 5. júla (TASR) - Záhorácka obec Kúty leží neďaleko rieky Morava na severe Záhorskej nížiny. Hoci sa v oficiálnych písomnostiach spomína až v roku 1392, ľudia sa tam podľa archeologických nálezov usadili už 2000 rokov pred Kristom.Ľudia v tejto dedine odjakživa hovorili záhoráckym nárečím, ktoré sa deti učili od svojich rodičov. Jazyk a tradície sa tam dnes snaží zachovávať skupina dobrovoľníkov z občianskeho združenia Pjekné mjestečko.povedal pre TASR predseda občianskeho združenia Filip Húšťava, pričom dodal, že sa im podarilo zachrániť aj starú stodolu, ktorú chceli zbúrať.Dedičstvo starých otcov však netvoria iba hmotné veci a statky, ale aj jazyk, ktorý zachovávajú vďaka piesňam a historkám. "uviedol Húšťava.V Kútoch podľa neho žijú ľudia srdeční a prajní. Najlepšie to návštevníci zistia, keď ich dedinu neobídu a zastavia sa na kus reči. Príležitostí je vraj viac, hlavne keď organizujú podujatia a oslavy.pozval predseda združenia.