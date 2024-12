Ovládate slovenčinu? Ako keby a akoby

Bratislava 9. decembra (TASR) - Niekedy píšeme ako keby oddelene, inokedy akoby spolu.



Ako keby je podraďovacia spojka, ktorá uvádza prirovnávaciu vetu. Píše sa oddelene, pretože ide o spojenie dvoch slov. Napríklad: Hovoril toľko, ako keby tam bol jediný.



Akoby je podraďovacia spojka, ktorá taktiež vyjadruje prirovnávanie predmetu či javu k nejakej vlastnosti alebo deju. Napríklad: Vyzeráš, akoby si vôbec nespala.



Spojku akoby používame aj vtedy, keď uvádzame porovnávaciu príslovkovú vetu spôsobovú (môžeme to nahradiť spojením ako keby). Napríklad: Otec ťa akoby nepočúval.



Máme aj spojenie ako by nie vo význame dôrazného prisviedčania, keď chceme povedať pravdaže, samozrejme. Napríklad: Prídeš zajtra? Ako by nie!